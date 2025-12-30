Åì¾Ú¡ÖµÏ¿¤Èµ²±¤Ë»Ä¤ë1Ç¯¡×¡¡ÂçÇ¼²ñ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤â½ÐÀÊ
¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ç30Æü¡¢2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¼è°ú¤È¤Ê¤ëÂçÇ¼²ñ¤Î¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£Åì¾Ú¤ò»±²¼¤ËÃÖ¤¯ÆüËÜ¼è°ú½ê¥°¥ë¡¼¥×¡ÊJPX¡Ë¤Î»³Æ»Íµ¸ÊºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡Ö³ô¼°»Ô¾ì¤¬Âç¤¤¯ÈôÌö¤·¤¿¡£µÏ¿¤Ë¤âµ²±¤Ë¤â»Ä¤ë1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡»³Æ»»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÆÃæ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Åê»ñ¥Þ¥Í¡¼¤¬¡¢ÆüËÜ¤ËÎ®Æþ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬½é¤á¤Æ5Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É³è¶·¤À¤Ã¤¿º£Ç¯¤ÎÅì¾Ú¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¶âÍ»»ñËÜ»Ô¾ì¤¬¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç¸å²¡¤·¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤È¡¢¼è°ú¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¾â¤ò¸Þ¹òË¾÷¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç5²óÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤·¤¿¡£