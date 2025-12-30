Mrs. GREEN APPLE¡¢¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×Ëë³«¤±¤Î¸µÆü¤ËÀ¸ÇÛ¿®¤¬·èÄê
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤¬¡¢2026Ç¯1·î1·î¸á¸å3»þ¤è¤ê¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMrs. GREEN APPLE 2026Ç¯ ¸µÆüÀ¸ÇÛ¿®¡×¤òYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£URL¤È¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤¬30Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¥ß¥»¥¹¡ÖBABEL no TOH¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÆÈÀê¤¢¤ê¡Ë
¡¡Ç¯Æâ¤Ç¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤ò½ªÎ»¤È¤·¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤òËë³«¤±¤ë¡£Æ±À¸ÇÛ¿®¤Ï¸á¸å3»þ¤«¤é¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
