Ý¯°ææÆ¡Ö°õäÆ¤Î¤è¤¦¤Ë»ý¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤¿¡×96Ç¯¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÀ¨¤«¤Ã¤¿Êª¡×ÌÀ¤«¤¹
Íò¤ÎÝ¯°ææÆ¡Ê43¡Ë¤¬30Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡ÖÝ¯°ææÆ¤Î°ìÍ÷¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¡Ê¸á¸å0»þ50Ê¬¡Ë¤ËMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£1970Ç¯Âå¤«¤é2020Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯¤´¤È¤ËÎòÂåNO¡¦1¤Î´á¶ñ¤ò½¸¤á¤¿°ìÍ÷¤òºîÀ®¡£½Ð±é¼Ô¤¬¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¡¢1996Ç¯¤Ë1°Ì¤À¤Ã¤¿¡¢·ÈÂÓ±Õ¾½¥Ú¥Ã¥È¥²¡¼¥à¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Ý¯°æ¤Ï¡Ö96Ç¯¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬Ãæ2¤«¤éÃæ3¤Î¤³¤í¡¢Ãæ³Ø2Ç¯¤Ç¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¡Ê¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤¬¡Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³Ø¹»¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦¡¢°õäÆ¤Î¤è¤¦¤Ë»ý¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤¿¡£»ý¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥´¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤Î¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¿Íµ¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿