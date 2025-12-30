LE SSERAFIM¥¦¥ó¥Á¥§¡¢¥Ç¥³¥ë¥ÆÁ´³«¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹»Ñ¡Ö½÷¿ÀÍÍ¡×¡Ö°µ´¬¤Î¥ª¡¼¥é¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡Û5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎHONG EUNCHAE¡Ê¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¡Ë¤¬12·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥ß¥Ë¾æ¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û19ºÐK-POPÈþ½÷¡ÖÁÇÈ©¤¬âÁ¤·¤¤¡×¥Ç¥³¥ë¥Æ¡õÈþµÓµ±¤¯¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹»Ñ
¥¦¥ó¥Á¥§¤Ï¡¢¥ê¥Ü¥ó¤ò·Á¤É¤Ã¤¿µ¹æ¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¡¢Çò¤Î¥ß¥Ë¾æ¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿Ê£¿ô¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤ÇÎ¾¸ª¤ËÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èþ¤·¤¤¸ª¤È¥Ç¥³¥ë¥Æ¡¢¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö½÷¿ÀÍÍ¡×¡Ö°µ´¬¤Î¥ª¡¼¥é¡×¡Ö¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤¬åºÎï¡×¡ÖÁÇÈ©¤¬âÁ¤·¤¤¡×¡ÖÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¡×¡Ö¥¯¥é¥¯¥é¤¹¤ë¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¥¦¥ó¥Á¥§¡¢¥ß¥Ë¾æ¥É¥ì¥¹»ÑÈäÏª
¢¡¥¦¥ó¥Á¥§¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
