【映画ランキング】『ズートピア2』V4で早くも前作超えの81億円突破！ 『緊急取調室』は2位、『ラストマン』は4位発進
12月26〜28日までの全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開4週目を迎えた『ズートピア2』が、週末金土日動員85万2000人、興収11億5900万円をあげ、4週連続1位に輝いた。累計では、動員586万人、興収81億円を突破し、2016年公開の前作｢ズートピア｣の興収76.3億円を早くも上回った。
【写真で見る】12月19〜21日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、5シーズンに渡りドラマで放送されてきた人気ドラマのラストを飾る映画『劇場版 緊急取調室 THE FINAL』が、初週金土日動員17万4000人、興収2億4400万円をあげて初登場。
3位は、先週2位発進だった『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』が、週末金土日動員13万5000人、興収2億6500万円という数字で順位を一つ下げた。累計では動員55万人、興収10億円を突破している。
4位には、福山雅治主演の連続ドラマ｢ラストマン‐全盲の捜査官‐｣のその後を描き、12月24日から公開されている『映画ラストマン‐FIRST LOVE‐』が、初週金土日動員13万4000人、興収1億8500万円をあげ初登場。公開から5日間では、動員23万人、興収3億円突破という数字を残した。
その他、公開30週目を迎えた『国宝』が、先週の7位からワンランクアップの6位に。累計では動員1300万人、興収183億円を突破した。
12月26〜28日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『ズートピア２』
第2位：『劇場版 緊急取調室 THE FINAL』
第3位：『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』
第4位：『映画ラストマン‐FIRST LOVE‐』
第5位：『新解釈・幕末伝』
第6位：『国宝』
第7位：『栄光のバックホーム』
第8位：『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』
第9位：『楓』
第10位：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』
【写真で見る】12月19〜21日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、5シーズンに渡りドラマで放送されてきた人気ドラマのラストを飾る映画『劇場版 緊急取調室 THE FINAL』が、初週金土日動員17万4000人、興収2億4400万円をあげて初登場。
4位には、福山雅治主演の連続ドラマ｢ラストマン‐全盲の捜査官‐｣のその後を描き、12月24日から公開されている『映画ラストマン‐FIRST LOVE‐』が、初週金土日動員13万4000人、興収1億8500万円をあげ初登場。公開から5日間では、動員23万人、興収3億円突破という数字を残した。
その他、公開30週目を迎えた『国宝』が、先週の7位からワンランクアップの6位に。累計では動員1300万人、興収183億円を突破した。
12月26〜28日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『ズートピア２』
第2位：『劇場版 緊急取調室 THE FINAL』
第3位：『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』
第4位：『映画ラストマン‐FIRST LOVE‐』
第5位：『新解釈・幕末伝』
第6位：『国宝』
第7位：『栄光のバックホーム』
第8位：『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』
第9位：『楓』
第10位：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』