¡Ú²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡Û1947¡Ö²¿¤«Â¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Á´Éô¤¢¤ë¡ª¡ª¡ª¡×
¡ÚGibson les Paul studio 2010Ç¯À½¡Û¡ÊÅìµþÅÔ¡¡¥¿¥«¥ä¥Þ¥±¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡¡45ºÐ¡Ë
Âçºå¤Î³Ú´ï²°¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÃ¯¤«¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¼¡ª
¥ì¥¹¥Ý¡¼¥ë¤ÎÆþÌç¥â¥Ç¥ë¡½¡½¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ÆÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤« ¥Õ¥Ä¥¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¶õµ¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤ºÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¡£¥µ¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¤Î¿§Ì£¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¯¤Ë°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ëP90¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤º¡¢¤Ç¤â³Î¤«¤Ë¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÎ¢ÊÖ¤¹¤È¨¡¨¡¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Í¥ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¤Û¤é¡¢»ä¤Î¿´¤ÎÃæ¤â¸«¤Æ¤´¤é¤ó¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤²¤Ë¡¢ÇÛÀþ¤Þ¤Ç¸«¤¨¤ëÌµ¼Ùµ¤¤µ¡£¥ì¥¹¥Ý¡¼¥ë³¦¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Ê»Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡£
ÆþÌçµ¡¤Î´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¯¤»¤Ë¡¢Ì¯¤Ë¸ÄÀ¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¥¥ã¥éÎ©¤Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÈÄÌ¡É¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÂ¸ºß¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï°ìÅÙ¡¢¡ÖÇä¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¤³¤Î»Ò¤Ï¥Ë¥³¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡½¡½·ë¶É¡¢¼êÊü¤»¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤â¤Î¡£
2010Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£15Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤¬²á¤®¡¢¡Ö¤Þ¤À¼ã¤¤¡×¤À¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ï¤â¤¦ÀÎ¡£
µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢º£¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤àÂ¸ºß¡£
Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¡¢¿§±ð¤¬Áý¤·¡¢¾®¤µ¤Ê¥¥º¤¬Î¹¤Î¾Ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÄ¤ê¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ë¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¸ÄÀ¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤êº¬¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤Ã¤Æ¤³¤Î»Ò¤Ï¡¢ÊÑ¤ÊÆþÌçµ¡¡ª¡ª¡ª
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
»í¿Í¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌ¿Í¤Ë¤ÏÊÑÂÖ¥¥âÈ¯¸À¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¿´¾ð¤ÏÅö¥³¡¼¥Ê¤Î½»¿Í³§¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÀÊÊ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª´Þ¤ß¤ª¤¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Ê¤Ë¤«Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¥ì¥¹¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ä¥«¥¹¥¿¥à¤òÉ¸½à¤È¸«¤ì¤Ð¤ÎÏÃ¤Ç¡¢Èæ³Ó¤È¤¤¤¦´ð½à¤ò»ý¤¿¤º¡¢¤¤¤Á¥®¥¿¡¼¤È¤ß¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î»Ò¤ÎÇ½ÎÏÃÍ¤Ï²¿¤é·ç¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥®¥Ö¥½¥ó¤Ë¤·¤Æ¤â¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ë¤·¤Æ¤âÎ÷²ÁÈÇ¤È¤«¥¹¥Á¥å¡¼¥Ç¥ó¥È¥â¥Ç¥ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ¡¢Áõ¾þ¤âÊÑ¤¨ÌÜ¤Ç¾þ¤ê¤Ãµ¤¤Ë¥³¥¹¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Î¤ËÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤µ¡Ç½Èþ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Í¥ë¤¬¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢À¤³¦°ì¥¨¥í¤¤¥Ö¥Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¡¥Ï¥¡¡£¡ÊBARKS ±¨´ÝÅ¯Ìé¡Ë
¡ú³§¤µ¤ó¤Î³Ú´ï¤ò¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤´¼«Ëý¤Î³Ú´ï¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BARKS³Ú´ï¿ÍÊÔ½¸Éô¤Þ¤Ç¥¬¥ó¥¬¥ó¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÔ½¸Éô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Ê²¼¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËÅê¹Æ¥¿¥¤¥È¥ë
¡¡¡ÊÎã¡ËÉ¬»à¤Ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÇã¤Ã¤¿Æ´¤ì¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼
¡¡¡ÊÎã¡Ë³¨¤ò½ñ¤¤¤¿¤éÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥«¥ê¥ó¥Ð
¡Ê2¡Ë³Ú´ïÌ¾¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥â¥Ç¥ëÌ¾¡Ë
¡¡¡ÊÎã¡Ë¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥Ó¡¼¥ó¡¡TB-1000
¡¡¡ÊÎã¡Ë¼«ºî¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¡¡¼êºî¤ê3¹æ
¡Ê3¡Ë¤ªÌ¾Á°¡¡½êºß¡¡Ç¯Îð
¡¡¡ÊÎã¡ËÎý½¬·ù¤¤¤µ¤ó¡¡ÀÅ²¬¸©¡¡21ºÐ
¡¡¡ÊÎã¡Ë»³ÅÄÂÀÏº¤µ¤ó¡¡ËÌ¶èÀÖ±©»Ô¡¡XºÐ
¡Ê4¡ËÀâÌÀ¡¦¼«Ëý¥È¡¼¥¯
¡¡¢¨Ê¸¾ÏÎÌÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¿¤³¤À¤ï¤ê¡¿¼«Ëý¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢²¿¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ëÅê¹Æ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê5¡Ë¼Ì¿¿
¡¡¢¨ºÇÂç5Ëç¤Þ¤Ç
¡ü±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7
¢¡¡Ú²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡Û¤Þ¤È¤á¥Ú¡¼¥¸