¾®ÌîÅÄµªÈþ»á Åß¥³¥ßÌµÇ°¤ÎÉÔ»²²Ã¡ÖÎ©¾ì¾å·ÙÈ÷´Ø·¸¤ÇÁ´Êý°Ì¤Ë¤´ÌÂÏÇÉÔ²ÄÈò¡×
¡¡¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡Ê43¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«Ëë¤·¤¿ÆüËÜºÇÂç¤ÎÆ±¿Í»ïÂ¨Çä²ñ¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È107¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È½àÈ÷²ñ¡×¤ÎX¤¬Æ±Æü¡¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È107¤Î1ÆüÌÜ³«²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª50¼þÇ¯¥¤¥äー¥Ï¥ì¤ÎÆü¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¡Ö³§ÍÍ¤Î¤´Éð±¿¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£50¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÎ¤Î¼Ì¿¿¤¬¤Þ¤ë¤ÇÃËÁõ¤ÎÎï¿Í¥ª¥¹¥«¥ë¡ª
¡¡¾®ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö50¼þÇ¯¥¤¥äーÅß¤ÎÂçº×¡¢»ä¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡ÊÎ©¾ì¾å·ÙÈ÷´Ø·¸¤ÇÁ´Êý°Ì¤Ë¤´ÌÂÏÇÉÔ²ÄÈò¤Ç¤¹¤·¤Í¡Ë¡×¤È¡¢µã¤´é¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡ÈÉÔ»²²Ã¡É¤ò»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥³¥ß¥±¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÌîÅÄ»á¡£¡Ö¥é¥Ö¤Ò¤Ê¡×¡ÖËâË¡ÀèÀ¸¥Í¥®¤Þ¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÖ¾¾·ò»²±¡µÄ°÷¡Ê57¡Ë¤È¤Î2023Ç¯12·î¤ÎÂÐÃÌÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¾®ÌîÅÄ»á¤¬¡ÖÇö¤¤ËÜ¡×¡ÊÆ±¿Í»ï¤ÎÄÌ¾Î¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë
