クラブが公式発表

V・ファーレン長崎が12月30日、アルビレックス新潟のMF長谷川元希が完全移籍で加入することを発表した。

現在27歳の長谷川は法政大学からヴァンフォーレ甲府に進み、2020年にリーグ戦デビュー。甲府で背番号10を背負い、中心選手として活躍を見せ、2024年に新潟へ移籍した。今季はリーグ戦38試合に出場し、7ゴール4アシストを記録。最下位となった新潟で奮闘していた。

そのなかで、来季からJ1に昇格した長崎への移籍を決断。「クラブが目指している未来に、僕も強く共感し、ここ長崎で共に歩みたいと心から思いました」と加入の決め手を話し、「リーグ優勝、そしてACL優勝という大きな目標を、皆さんと一緒に必ず成し遂げたいです」とコメントした。

長谷川のコメントは以下のとおり。

「V・ファーレン長崎のファン、サポーターの皆さん、はじめまして。アルビレックス新潟から加入しました、長谷川元希です。一日でも早く皆さんに認めていただけるよう、覚悟を持って全力で戦います。強化部の皆さん、そしてクラブが目指している未来に、僕も強く共感し、ここ長崎で共に歩みたいと心から思いました。リーグ優勝、そしてACL優勝という大きな目標を、皆さんと一緒に必ず成し遂げたいです。スタジアムでお会いできる日を楽しみにしています。これからよろしくお願いします」（FOOTBALL ZONE編集部）