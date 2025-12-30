¥Ð¥É½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¡õ»ÖÅÄÀéÍÛ¤¬½éV¡¡º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤â¸µÁêÊý¡¦ÅÏÊÕÍ¦Âç¤¬¿·¥Ú¥¢¤Ç½é¤ÎÄºÅÀ¤Ë¡ÚÁ´ÆüËÜÁí¹ç¡Û
¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ØÁ´ÆüËÜÁí¹çÁª¼ê¸¢¡Ù³Æ¼ïÌÜ¤Î·è¾¡¤¬30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»ÖÅÄÀéÍÛ¡Ê28¡¢ºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡Ë¤¬¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¡Ê29¡¢BIPROGY¡Ë¤È¤Î¥Ú¥¢¤Ç½é¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
9·î19Æü³«Ëë¡¡¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡Ê°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë41¶¥µ»¡¢460¼ïÌÜ¤¬¼Â»Ü¡¢53¶¥µ»²ñ¾ì¡¡32Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ³«ºÅ
»ÖÅÄ¤Ï¾¾»³ÆàÌ¤¡Ê27¡¢ºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡Ë¤È¤Î¥Ú¥¢²ò¾Ã¸å¡¢¸Þ½½Íò¤È¤Î¥Ú¥¢·ëÀ®¤«¤éÌó4¤«·î¤ÇÄ©¤ó¤ÀÁ´ÆüËÜÁí¹ç¡£½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢½à·è¾¡¤ÏÊÝ¸¶ºÌ²Æ¡¢×¢¾åÎÜ°Í¡Ê¤È¤â¤Ë¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Á¤³¤Þ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤··Ð¸³ËÉÙ¤Ê»ÖÅÄ¡¦¸Þ½½Íò¤¬ºÇ½ªÂè3¥»¥Ã¥È¤Ç21¡¼8ÅÀ¤ÇÃ¥¤¤¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿·è¾¡¤ÏÝ¯ËÜ°¼»Ò¡Ê¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¦×¢ÅÄºÌ²Ö¡Ê´ôÉìBluvic¡Ë¤ËÂè1¥»¥Ã¥È¤ò20¡¼22¤ÇÀè¼è¤µ¤ì¤¿¤¬21¡¼18¤ÇÃ¥¤¤ÊÖ¤·¡¢¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È1¡¼1¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ï21¡¼16¤Ç¿·¥Ú¥¢¤Ç½é¤ÎÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¸Þ½½Íò¤Ï¡Ö¾å¤Î2¥Ú¥¢¤¬´þ¸¢¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÕ¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀäÂÐ¤ËÍ¥¾¡¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÁ´ÆüËÜÁí¹ç¤ÇÂåÉ½¤ËÆþ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¤ÎÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
»ÖÅÄ¤â¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÍ¥¾¡¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç²ñ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï¶¯¤¤¥Ú¥¢¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÜÅö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÈÈ¿¾ÊÅÀ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤¨¤¿ÆâÍÆ¤âµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤¹¤´¤¤Á´ÆüËÜÁí¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤â¼«¿®¤Ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢È¿¾ÊÅÀ¤Ï¤â¤¦1²óÈ¿¾Ê¤·¤ÆÍèÇ¯¤Ë³è¤«¤»¤ë¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹·è¾¡¤Ç¤ÏÅìµþ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ2Âç²ñ¤Ç¸Þ½½Íò¤È¤Î¥Ú¥¢¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÏÊÕÍ¦Âç¡Ê28¡¢J¡¼POWER¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£ÅÄ¸ý¿¿ºÌ¡Ê20¡¢ACT SAIKYO¡Ë¤È¤Î¿·¥Ú¥¢¤Ç½é¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£»ÖÅÄ¤Î¸µÁêÊý¤Î¾¾»³¤ÏÎÐÀîÂçµ±¡Ê25¡¢NTTÅìÆüËÜ¡Ë¤È¤Îº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ï½é¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤ß¡¢½àÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú³Æ¼ïÌÜ·è¾¡¡¡·ë²Ì¡Û
¢£ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹
ÆàÎÉ²¬¸ùÂç¡¡2¡¼1¡¡Éð°æô¥À¸
¢£ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹
»³²¼¶³Ê¿¡¦ÎÐÀîÂçµ±¡¡2¡¼0¡¡²¬Â¼ÍÎµ±¡¦»°¶¶·òÌé
¢£½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹
»³¸ý°«¡¡2¡¼1¡¡µÜºêÍ§²Ö
¢£½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹
»ÖÅÄÀéÍÛ¡¦¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¡¡2¡¼1¡¡Ý¯ËÜ°¼»Ò¡¦×¢ÅÄºÌ²Ö
¢£º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹
ÅÏÊÕÍ¦Âç¡¦ÅÄ¸ý¿¿ºÌ¡¡2¡¼1¡¡ÎÐÀîÂçµ±¡¦¾¾»³ÆàÌ¤