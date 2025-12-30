¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¤¬ÅÐ¾ì¡¡°½À¥¡ÖÍ¾Íµ¤È¶ÛÄ¥´¶¤Ç¤¤¤¤¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë3ÆüÌÜ¡Ê30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡Ë¤¬¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Ûµ¤¹ç½½Ê¬¡ª¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¡õÍµÈ¹°¹Ô¡õº£ÅÄÈþºù¤é
¡¡°½À¥¤Ï¡Öº£Ç¯¤âÂç³èÌö¤µ¤ì¤¿¿ô¡¹¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÈÖ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÂÔµ¡¤¹¤ë¾ì½ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡£Í¾Íµ¤È¶ÛÄ¥´¶¤Ç¤¤¤¤¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£¡ÊÍµÈ¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤â¡Ë¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤Èµ×¡¹¤Î»Ê²ñÉüµ¢¤Ø¤Î¼ê±þ¤¨¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½é»Ê²ñ¤È¤Ê¤ëº£ÅÄ¤Ï¡Ö¥ê¥Ï¤â½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇËÜÈÖ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤óÎ¢¤Ç¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢´üÂÔ¤È¶Ã¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤â¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¤¹ÈÇò¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÖNHK¤ÏÄìÎä¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢½÷À¤¬¿´ÇÛ¡£¤â¤Ã¤ÈÃÈË¼¤ò¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Æ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡3¿Í¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ë»²²Ã¡£¤Þ¤¿¡¢º£ÅÄ¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤æ¤«¤ê¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡ØÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
