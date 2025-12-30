¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û»Ê²ñ¤Î°½À¥¡õÍµÈ¡õº£ÅÄ¡õÎëÌÚ¥¢¥ÊÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¡ª°½À¥¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤±¤ó¶Ì¤¬¡×ÍµÈ¡ÖÃÈË¼¾å¤²¤Æ¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ê²ñ¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡ËÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ëº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡ËÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡Ë¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡°½À¥¤Ïº£²ó¤¬6Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤Î»Ê²ñ¡£20¡¢30¡¢40Âå¤ÈÀ¤Âå¤ò¤Þ¤¿¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎMC¤Ö¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥ê¥Ï¤ò½ª¤¨¤Æ¡ÖÂç³èÌö¤µ¤ì¤¿¿ô¡¹¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤È¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤òÄ«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖ¤¬³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¡¡3Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤ÎÍµÈ¤Ï¡¢¤±¤ó¶Ì¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤é¤ì¤ë¤«¡¢Âç¤¤Ê¥«¥®¤ò°®¤ë¤¬¡Ö»°»³¤µ¤ó¤Î¤±¤ó¶Ì¤Ç¡¢Áá¡¹¤Ë2²ó¼ºÇÔ¤·¤Æ¡£µÞ¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢³Ú²°¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¤±¤ó¶ÌÎý½¬¤¹¤ëËèÆü¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö»°»³¤µ¤ó¤Î±Ô¤¤»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¶ì¾Ð¤¤¤Ç¤ä¤ê²á¤´¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÈÖ¤ÏÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜÈÖ¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤Î»Ê²ñ¤òÃ´¤¦º£ÅÄ¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¡¢²Î¾§¤âÈäÏª¤¹¤ë¡£¤³¤Î3¿Í¤ò¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÎëÌÚ¥¢¥Ê¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â½é¤á¤Æ·Ð¸³¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´û¤Ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ËÜÈÖ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤â¡ÖÄ«¤«¤é¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ê´¶¤¸¤Ç¥ê¥Ï¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¹ÈÇò¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤È¡£²Î¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°½À¥¤ÈÍµÈ¤ÏÆ±¤¸¹Åç¸©½Ð¿È¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿°½À¥¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÈ¬½Å¤Îºù¡×¤Ç¼ç±é¡¢º£ÅÄ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¡¢NHK¤¬¼ê³Ý¤±¤¿´ÇÈÄ¥É¥é¥Þ¤Î´é¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö3²óÌÜ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²áµî2Ç¯¤è¤êÀ¨¤¤¹ÈÇò¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÄìÎä¤¨¤¹¤ë¡£½÷À¿Ø¤¬¿´ÇÛ¡£ÃÈË¼¡Ê²¹ÅÙ¡Ë¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Ä¤Ä¤â½÷À¿Ø¤ËºÙ¤ä¤«¤Êµ¤ÇÛ¤ê¡£
¡¡»Ê²ñ¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È°½À¥¤Ï¡Ö¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¡¢¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍµÈ¡£¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È°½À¥¤¬¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤±¤ó¶Ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍµÈ¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤Ê¤ÉÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£