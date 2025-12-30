¡ÖÉÔÃçÀâÎ®¤·¤¿¤ÎÃ¯¤À¤è¡×ÀõÅÄ¿¿±û¡¢Â¼¾å²ÂºÚ»Ò¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç°Â¿´¡×
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¸µÀ¤³¦½÷²¦¤ÎÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤Ï12·î29Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀõÅÄ¿¿±û¡¢Â¼¾å²ÂºÚ»Ò¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Î¡Ø¤«¤É¹½é¤á¡Ù¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ï¤ª¡ªÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤Þ¤ª¤«¤ÊÂç¹¥¤¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¼Ì¿¿µ×¤·¤Ö¤ê¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö2¿Í¤¬ÃçÎÉ¤·¤Ç°Â¿´¡×¡Ö²ÂºÚ»Ò¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥Èµ×¡¹¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÉÔÃçÀâÎ®¤·¤¿¤ÎÃ¯¤À¤è¡×¡Ö¥Þ¥ª¥«¥Ê¥³¥ó¥Ó¤ÏºÇ¶¯¤ÇºÇ¹¬¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡Ö¥Þ¥ª¥«¥Ê¥³¥ó¥Ó¤ÏºÇ¶¯¤ÇºÇ¹¬¡×ÀõÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö2025Ç¯¤«¤É¹Ç¼¤á¡¡»ä¤¿¤Á1Ç¯Ãæ³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Â¼¾å¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¤«¤É¹¤¬ÊÂ¤Ó¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¡£Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê»ÐËå¡×¤«¤É¹¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀõÅÄ¤µ¤ó¡£2023Ç¯10·î13Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢»Ð¤ÎÀõÅÄÉñ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤«¤É¹¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê»ÐËå¡×¡Ö¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤ÊÎ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
