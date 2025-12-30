¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Ûº£ÅÄÈþºù¡¡½é»Ê²ñ¤Ë¶ÛÄ¥¤â¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¥ã¥¹¥È¤Èµ×¡¹ºÆ²ñ¤Ë¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ê²ñ¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡ËÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ëº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡ËÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡Ë¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¤Ïº£Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÆ±¶ÉÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤Î¤Ö¤ò¹¥±é¡£½¼¼Â¤Î1Ç¯¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¤âÃ´¤¦¡£Çò¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â½é¤á¤Æ·Ð¸³¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´û¤Ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ËÜÈÖ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½é¤ÎÂçÌò¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´¤Æ¤¬½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÎ¢¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢Î¢¤Ç¤â¹ÈÇò¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡¢³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×ÆÃÊÌ´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö½Ð±é¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤Ã¤¤â¥ê¥Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀÆü¤ÎËÜÈÖ¤¬¤¢¤ó¤Ñ¤ó´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤ß¡×¤È¿´ÂÔ¤Á¡£¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤È¤Ïµ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤È¤Ê¤ë¤¬¡ÖÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃç´Ö¤ÎÂ¸ºß¤òÍê¤â¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ê²ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¹ÈÇòÆÃÊÌÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë²Î¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤âÄ©Àï¡£½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ï¤Û¤«¤ËËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢ÃæÈøÎ´À»¡¢»³»û¹¨°ì¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎºÆ½¸·ë¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¡¢ºÊ¤ÎÄª¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¡£