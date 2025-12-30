¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û3Ç¯Ï¢Â³»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¡½÷À¿Ø¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡ÖÃÈË¼¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö²áµî2Ç¯¤è¤êÀ¨¤¤¹ÈÇò¤Ë¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ê²ñ¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡ËÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ëº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡ËÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡Ë¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹ÈÇò»Ê²ñ¤ÎÂçÌò¤òÌ³¤á¤ëÍµÈ¤Ï¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¡¢¡Ö¥ê¥Ï¤«¤é¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢À¨¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Æ¡£3²óÌÜ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²áµî2Ç¯¤è¤êÀ¨¤¤¹ÈÇò¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÄìÎä¤¨¤¹¤ë¡£½÷À¿Ø¤¬¿´ÇÛ¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÈË¼¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡½÷À¿Ø¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°½À¥¤«¤é¤Î¡Ö¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÎÀ¼¤Ë¡¢ÍµÈ¤â¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖÁ´ÉôÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤µ¤¹¤¬ÆÃÊÌ´ë²è¤À¤Ê¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ð¤Ã¤«¤ê¡£ËÍ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥ê¥Ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Þ¤À¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤¬ºÇ¸å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¥É¥¥É¥¤·¤Æ¡¢VTR¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥É¥¥É¥¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿ÍµÈ¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ë¤â¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥É¥é¥Þ¤Çµã¤¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡22Ç¯¤Ë¤Ï½ãÎõ¤Î±þ±ç¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢23Ç¯¤«¤é¤Ï»Ê²ñ¤È¤·¤Æ¹ÈÇò¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ê²ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤±¤ó¶Ì¤Ç¥®¥Í¥¹¹¹¿·¤È¥À¥Ö¥ë¤ÎÂçÌò¤òÃ´¤¦¡£º£Ç¯¤âÍµÈ¤«¤éÌÜ¤ÎÎ¥¤»¤Ê¤¤Âç¤ß¤½¤«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£