¾ÐÊ¡ÄâÄá¸÷¡¡²¼¥Í¥¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¥³¥ó¥×¥é»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯³Ð¸ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¸Â¤êËÍ¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡Íî¸ì²È¡¦¾ÐÊ¡ÄâÄá¸÷¡Ê77¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÉÔÄê´üÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¾®ÎÁÍý¤æ¤ß¤³¡×¡Ê¸å2¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È²¼¥Í¥¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤¬¥³¥ó¥×¥é»þÂå¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¸¥ª¤Î¿¼ÌëÊüÁ÷¥Ö¡¼¥à¤ÎÃæ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼13ËÜ¤ÎÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¡£1974¡Á85Ç¯¤Ë¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¾ÐÊ¡ÄâÄá¸÷¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ÊANN)¡×¤Ç¤â²¼¥Í¥¿¤òÏ¢È¯¤·¡¢ÂåÌ¾»ìÅªÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬¶«¤Ð¤ì¡¢¸·¤·¤¤µ¬À©¤ÎÃæ¤Ç·ÝÇ½¿Í¤â¸ÀÆ°¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¸½Âå¤ò¤É¤¦»×¤¦¤Î¤«¡£MC¡¦ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ï³Ú¤·¤Þ¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢Ä°¤¤¤Æ¤ë¿Í¤¬¡È´¶¤¸°¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÆñ¤·¤µ¤òÅÇÏª¤¹¤ë¤È¡¢Äá¸÷¤â¡Ö¤½¤¦¡ªº£¡¢SNS¤Î»þÂå¤Ç¤·¤ç¡£Ã¯¤«¤¬¤Í¡¢¤½¤ì¤ò¸À¤¦¤ÈÏÑ¶Ê¤·¤Æ¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö²¼¥Í¥¿¤Ã¤Æ¤Í¡¢Îã¤¨¤Ð¡È»ÔÌ±²ñ´Û¡É¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂØ¤¨¤ë¤È¡È»ÔÌ±¡¢²÷´¶¡É¡£¤³¤ì¤Ç²¼¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÎÏÃ¤ä¡£¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤ä¤é¤ó¤È¤Í¡Ä¡×¤È·Ú¤ä¤«¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÆ¯¤Ë¡ÖÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢ËÍ¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Í¡£ANNÄ°¤¤¤Æ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤º¡Á¤Ã¤Èº£¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËºÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£