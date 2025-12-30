Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡Ö5Ëü±ß¡×¤ÎÂçÂæ¤Ç»Å»öÇ¼¤á¡¡»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤¬¸«¤ë2026Ç¯¤ÎAI¡¦È¾Æ³ÂÎÅê»ñ¤Ï¡©
¾Ú·ô¶È³¦¤Ï¡¢12·î30Æü¤¬»Å»öÇ¼¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆü·ÐÊ¿¶Ñ¡Ö5Ëü±ß¡×¤ÎÂçÂæ¤Ç»Å»öÇ¼¤á¡¡»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤¬¸«¤ë2026Ç¯¤ÎAI¡¦È¾Æ³ÂÎÅê»ñ¤Ï¡©
Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ç¤Ïº£Ç¯ºÇ¸å¤Î¼è°ú¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Îº£Ç¯¤Î½ªÃÍ¤Ï5Ëü339±ß¤ÇµîÇ¯¤è¤ê1Ëü±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢Ç¯´Ö¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÉý¤Ï²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤äÀ¸À®AI´ØÏ¢³ô¤¬³ô²Á¤Î¾å¾º¤ò¸£°ú¤·¤¿¤Û¤«¡¢10·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¹â»ÔÆâ³Õ¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬³ô²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¡¢½ªÃÍ¥Ùー¥¹¤Ç½é¤á¤Æ5Ëü±ß¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Âç·§ËÜ¾Ú·ô ½ÐÅÄ¿®½¨¼ÒÄ¹¡Ö¡ÈÅ¬²¹·ÐºÑ¡¦Å¬²¹Áê¾ì¡É¤¬¤¤¤Þ¤Î¾õ¶·¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬ÍèÇ¯¤â´ë¶È¶ÈÀÓ¤â¡¢Èæ³ÓÅª¤¤¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ã´³¤Î·üÇ°¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢AI¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÏÂ³¤¯¡×¤È¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ØÏ¢³ô¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£