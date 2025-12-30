½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢»³¸ý¤¬5ÅÙÌÜV¡¡Á´ÆüËÜ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó
¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÎÁ´ÆüËÜÁí¹çÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¤Ï30Æü¡¢µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥ÊTOKYO¤Ç³Æ¼ïÌÜ¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ï½÷»Ò¤Î»³¸ý°«¡ÊºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡Ë¤¬Á°²óÇÆ¼Ô¡¢µÜºêÍ§²Ö¡ÊACT¡¡SAIKYO¡Ë¤ò2¡½1¤ÇÇË¤ê¡¢3Ç¯¤Ö¤ê5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÃË»Ò¤ÎÆàÎÉ²¬¸ùÂç¡ÊNTTÅìÆüËÜ¡Ë¤Ï½éÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ï½÷»Ò¤Î»ÖÅÄÀéÍÛ¡ÊºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡Ë¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¡ÊBIPROGY¡ËÁÈ¤¬ºùËÜ°¼»Ò¡Ê¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¹ÅÄºÌ²Ö¡Ê´ôÉìBluvic¡ËÁÈ¤Ë¡¢º®¹ç¤ÎÅÏÊÕÍ¦Âç¡ÊJ¡½POWER¡ËÅÄ¸ý¿¿ºÌ¡ÊACT¡¡SAIKYO¡ËÁÈ¤¬ÎÐÀîÂçµ±¡ÊNTTÅìÆüËÜ¡Ë¾¾»³ÆàÌ¤¡ÊºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡ËÁÈ¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤âµÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£