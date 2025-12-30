´Ú¹ñ¥Ù¥Æ¥é¥ó¥·¥ó¥¬¡¼¡¡Ç¾¿À·Ð°Û¾ï¤ÇÀ¼ÂÓ¤ËÌäÂêÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡¡·ì¤ÎÞú¤àÅØÎÏ¤Ç¸«»öºÆµ¯
¡¡ÆüËÜ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ÖÂÀÍÛ¤ÎËöêã¡¡£Ì£ï£ö£å¡¡£Õ£î£ä£å£ò¡¡£Ô£è£å¡¡£Ó£õ£î¡×¤ä¡Ö±À¤¬ÉÁ¤¤¤¿·îÌÀ¤«¤ê¡×¤Ê¤É¤Î·àÃæ²Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥·¥ó¥¬¡¼¤Î£Ë¡¥£÷£é£ì£ì¡Ê¥±¥¤¥¦¥£¥ë¡á£´£´¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÁ´ÃÎÅª¤ª¤»¤Ã¤«¤¤»ëÅÀ¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¿ôÇ¯Á°¤ËÇ¾¿À·Ð°Û¾ï¤ÇÀ¼ÂÓ¤ËÌäÂê¤¬À¸¤¸¡¢°úÂà¤ò¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Ë¡¥£÷£é£ì£ì¤Ï¡ÖÅö»þ¡¢ÉÂ±¡¤ÇÀèÀ¸¤«¤é¡Ø¤ª¤½¤é¤¯º£¸å²Î¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÀäË¾Åª¤Ê¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°úÂà¤ò¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¶¦±é¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¶ì¤·¤¤»þ´ü¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢Äü¤á¤º¤Ë¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¡ÊÎ¢À¼¡Ë¤«¤éÃÏÀ¼¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²Î¾§Ë¡¤ò¸¦µæ¡£¤³¤ì¤ò½éÈäÏª¤·¤¿²»³ÚÈÖÁÈ¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢ºÆµ¯¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤òÃÛ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡·ì¤ÎÞú¤à¤è¤¦¤ÊÅØÎÏ¤ÎËö¡¢Ã±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿£Ë¡¥£÷£é£ì£ì¤Ï¡¢£´Àé¿ÍÍ¾¤ê¤Î´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¡£ÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ²Î¤¤Â³¤±¤ë¡×¤ÈÌóÂ«¤·¡¢´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£