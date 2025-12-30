ÁÄÊì¤¬¡ÖÀÎ¤Ï¶ä¹Ô¤Î¶âÍø¤¬6¡ó¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©º£¤Ï¤Ê¤¼ÍøÂ©¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ê¤¼Åö»þ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¶âÍø¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤«
¶âÍø¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤¬À®Ä¹¤·¡¢Êª²Á¾å¾ºÎ¨¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤«¤é¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢´ë¶È¤ÏÀßÈ÷Åê»ñ¤ä»ö¶È³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¤Î»ñ¶â¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¤â½»Âð¥íー¥ó¤ä¼«Æ°¼Ö¥íー¥ó¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤¿¤¤¿Í¡×¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¶ä¹Ô¤ÏÊª²Á¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¸øÄêÊâ¹ç¤ò¹â¤á¤Ë°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ä¹Ô¤ÏÍÂ¶â¤È¤·¤Æ½¸¤á¤¿¤ª¶â¤òÈæ³ÓÅª¹â¤¤¶âÍø¤Ç´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤ËÂß¤·½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÍÂ¶â¼Ô¤Ë¤â¹â¤¤ÍøÂ©¤ò»ÙÊ§¤¦Í¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åö»þ¤Ï¶âÍ»µ¬À©¤¬¸·¤·¤¯¡¢ÍÂ¶â¶âÍø¤Ë¤Ï¾å¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»Ô¾ì¶¥Áè¤Ë¤è¤ëµÞ¤Ê¶âÍøÊÑÆ°¤Ïµ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¹â¶âÍø¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿
¤â¤¦°ì¤Ä½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤¬¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¡×¤Ç¤¹¡£Êª²Á¤¬ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¤ª¶â¤Î²ÁÃÍ¤¬»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÍÂ¶â¶âÍø¤¬¹â¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ª¶â¤Î²ÁÃÍ¤ò¼é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Êª²Á¤¬Ç¯4¡ó¾å¾º¤¹¤ëÃæ¤Ç¶âÍø¤¬1¡ó¤·¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï»ñ»º¤¬ÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î¶âÍø¿å½à¡ÊÄê´üÍÂ¶â¤Ç6¡óÁ°¸å¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡ÖÆÃÊÌ¤ËÆÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡Ö²ÁÃÍ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¿å½à¡×¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼º£¤ÏÍøÂ©¤¬¤Û¤Ü¥¼¥í¤Ê¤Î¤«
¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Ç¶âÍø¤¬¶ËÃ¼¤ËÄã¤¤ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Ä¹°ú¤¯·Êµ¤¤ÎÄäÂÚ¤ÈÄã¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ°Ê¹ß¡¢´ë¶È¤Ï¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¤Þ¤ÇÅê»ñ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼å¤á¡¢¸Ä¿Í¤â¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤¿¤¤¿Í¡×¤¬¸º¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¶âÍø¤Ï¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï·Êµ¤¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¼¥í¶âÍøÀ¯ºö¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍøÀ¯ºö¡¢¶âÍ»´ËÏÂ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶âÍø¤òÄã¤¯ÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢·ÐºÑ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÍÂ¶â¶âÍø¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¿å½à¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃù¶â¤À¤±¤ÇÁý¤¨¤ë»þÂå¡×¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿
ÁÄÊì¤Î»þÂå¤Èº£¤È¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑ´Ä¶¤½¤Î¤â¤Î¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÌ¾ÌÜ¾å¡¢Ãù¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç»ñ»º¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÍÂ¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¤ª¶â¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤è¤ê¶âÍø¤Î¹â¤¤¶ä¹Ô¤ØÍÂ¤±ÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¦¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£NTT¥Çー¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¶âÍø¾å¾º¶ÉÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ë¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑÆ°¸þÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤Ç4¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¤¬¡¢ÍÂ¶â¶âÍø¤Î¹â¤¤¶ä¹Ô¤Ø100Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÍÂÃù¶â¤ÎÍÂ¤±ÂØ¤¨¤ò¤·¤¿¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌóÈ¾¿ô¤Î¿Í¤ÏÍÂ¶â¶âÍø¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤¤¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀì¶È¶ä¹Ô¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÍø¤Î°ã¤¤¤Ï¡ÖÎÉ¤·¤¢¤·¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»þÂå¤Î°ã¤¤¡×
ÁÄÊì¤¬¸ì¤ë¡Ö¶âÍø6¡ó¤Î»þÂå¡×¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¤¬À®Ä¹¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿»þÂåÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¸½ºß¤Ï·Êµ¤ÄãÌÂ¤ä¥Ç¥Õ¥ì¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¶âÍ»´ËÏÂÀ¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶âÍø¤¬¶ËÃ¼¤ËÄã¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÍÂ¶â¤À¤±¤Ç»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢²áµî¤Èº£¤òÃ±½ã¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃ²¤¯¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶âÍø¤ÎÊÑ²½¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
NTT¥Çー¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê¡¡¶âÍø¾å¾º¶ÉÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ë¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑÆ°¸þÄ´ºº
¼¹É®¼Ô : FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー