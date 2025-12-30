³Ø»ñÊÝ¸±¤ËÆþ¤ë°ÕÌ£¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ãù¶â¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤â¤½¤â³Ø»ñÊÝ¸±¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¡©
³Ø»ñÊÝ¸±¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿Ê³Ø»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¶µ°é»ñ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ëÃùÃß·¿¤ÎÊÝ¸±¤Ç¤¹¡£Ëè·î¤Þ¤¿¤ÏËèÇ¯°ìÄê¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤¿»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö½Ë¤¤¶â¡×¤ä¡ÖËþ´ü¶â¡×¤È¤·¤Æ¤ª¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¿Æ¤¬·ÀÌó¼Ô¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÈïÊÝ¸±¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¶µ°é»ñ¶â¤Î½àÈ÷¤ÈÆ±»þ¤ËÊÝ¸±¤Îµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥ËーÀ¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é»ñ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç³ØÀ¸Åù¤Î¿Æ¤ËÂÐ¤·¡¢Âç³ØÅù¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤Î¤¿¤á¤Î¶µ°é»ñ¶â¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤«Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¶ä¹ÔÍÂ¶â¡×¡Ê61.5%¡Ë¡¢¡Ö³Ø»ñÊÝ¸±¡×¡Ê38.5%¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø»ñÊÝ¸±¤ÎÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¡Ê1¡Ë¶¯À©Åª¤ËÃù¤á¤é¤ì¤ë
³Ø»ñÊÝ¸±¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢È¾¤Ð¶¯À©Åª¤ËÃù¶â¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ëè·î·è¤Þ¤Ã¤¿¶â³Û¤¬¼«Æ°Åª¤Ë°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Öº£·î¤ÏÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÃù¶â¤Ï¤ä¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀèÁ÷¤ê¤¬µ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ãù¶â¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°Õ»Ö¤ÎÎÏ¤ËÍê¤é¤º¤Ë¶µ°é»ñ¶â¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤ëÅÀ¤ÏÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
³Ø»ñÊÝ¸±¤ÎÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¡Ê2¡ËËü¤¬°ì¤ÎÊÝ¾ã¤¬¤¢¤ë
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢Ëü¤¬°ì¤Î¤È¤¤ÎÊÝ¾ã¤Ç¤¹¡£³Ø»ñÊÝ¸±¤Ë¤Ï¡ÖÊÝ¸±ÎÁÊ§¹þÌÈ½ü¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢·ÀÌó¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿Æ¤¬»àË´¤Þ¤¿¤Ï¹âÅÙ¾ã³²¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤Ï»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ëþ´ü¶â¤ä½Ë¤¤¶â¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Æ¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é»ñ¶â¤À¤±¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÃù¶â¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
³Ø»ñÊÝ¸±¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡Ê1¡ËÅÓÃæ²òÌó¤Î¥ê¥¹¥¯
°ìÊý¤Ç¡¢³Ø»ñÊÝ¸±¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤¬ÅÓÃæ²òÌó¤Ë¤è¤ë¸µËÜ³ä¤ì¤Ç¤¹¡£³Ø»ñÊÝ¸±¤ÏÄ¹´ü´ÖÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅÓÃæ¤Ç²òÌó¤¹¤ë¤È¡¢»ÙÊ§¤Ã¤¿ÊÝ¸±ÎÁ¤è¤ê¤â²òÌóÊÖÌá¶â¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÞ¤Ê½ÐÈñ¤ä¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ÎÊÑ¹¹¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢½ÀÆðÀ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹â¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
³Ø»ñÊÝ¸±¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡Ê2¡ËÂç¤¤¯Áý¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤Þ¤¿¡¢³Ø»ñÊÝ¸±¤Ï¡Ö¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¡×¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Äã¶âÍø¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢ÊÖÌáÎ¨¤Ï¹â¤¯¤Æ¤â100¡óÂæÁ°È¾¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£Åê»ñ¿®Â÷¤äNISA¤Ê¤É¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢»ñ»º¤òÂç¤¤¯Áý¤ä¤¹ÎÏ¤Ï¼å¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Áý¤ä¤¹¤³¤È¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÊªÂ¤ê¤Ê¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢Ãù¶â¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¥À¥á¤Ê¤Î¤«¡©
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢Ãù¶â¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·×²èÅª¤ËËè·îÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¬¤Ç¤¡¢É¬Í×¤ÊÊÝ¾ã¤ÏÊÌÅÓÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ç¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³Ø»ñÊÝ¸±¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¶µ°é»ñ¶â¤Ï½àÈ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ãù¶â¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â°ú¤½Ð¤»¤ë¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¡£¿Ê³Ø°Ê³°¤ÎÌÜÅª¤Ë»È¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢²È·×¤ÎÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¤²ÈÄí¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø»ñÊÝ¸±¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¦¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í
³Ø»ñÊÝ¸±¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃù¶â¤¬¶ì¼ê¡×¡Ö¶µ°é»ñ¶â¤À¤±¤Ï³Î¼Â¤Ë³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÊÝ¾ã¤ÈÃùÃß¤ò°ìÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÊÝ¾ã¤ÏÊÝ¾ã¡¢ÃùÃß¤ÏÃùÃß¤ÈÊ¬¤±¤¿¤¤¡×¡ÖÅÓÃæ¤Ç»È¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¡¢Ãù¶â¤äÂ¾¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÊý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï²ÈÄí¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊýË¡¤òÁª¤Ö¤³¤È
³Ø»ñÊÝ¸±¤ËÆþ¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢²ÈÄí¤Î¾õ¶·¤ä¹Í¤¨Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö³Ø»ñÊÝ¸±¤«¡¢Ãù¶â¤«¡×¤È¤¤¤¦ÆóÂò¤ÇÇº¤àÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á²ÈÂ²¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊýË¡¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¶µ°é»ñ¶â¤Î½àÈ÷¤ÏÄ¹´üÀï¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤Ê¤¯¡¢°Â¿´¤·¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤ëÊýË¡¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
