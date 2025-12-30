¾¾²¬Ä÷¾ç¤¬¸ì¤ë"À¼¤Ê¤±éµ»"¨¡¨¡¡ØÍ¦¼Ô·º¤Ë½è¤¹¡Ù¥¿¥Ä¥äÌò¤ÎÆñ¤·¤µ¤ÈÅ¯³Ø
2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)¤è¤êÁ´¹ñ28¶É¤Ë¤Æ½ç¼¡ÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô·º¤Ë½è¤¹ Ä¨È³Í¦¼Ô9004Ââ·ºÌ³µÏ¿¡Ù¡£
HOMIIS¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò3½µÏ¢Â³¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢"¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿¶¸Àï»Î"¥¿¥Ä¥ä¤ò±é¤¸¤ë¾¾²¬Ä÷¾ç¤¬ÅÐ¾ì¡£Âæ»ì¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÂùÅÀ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë°Û¼Á¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¤Î¤«¡£±éµ»¤Ë¤ª¤±¤ë³ëÆ£¡¢½éÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Î¾×·â¡¢¤½¤·¤Æ¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ç¤Î¥¥ã¥¹¥È¤È¤Î¸òÎ®¨¡¨¡ÄÀÌÛ¤Î±ü¤ËÀø¤à"¶«¤Ó"¤ò¡¢¾¾²¬¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÉ³²ò¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¤Þ¤º¡¢¥¿¥Ä¥ä¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÂæËÜ¤äÀßÄê»ñÎÁ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¤ªÏÃ¡¢´ÆÆÄ¤µ¤ó¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦Ìò¤Ç¤¹¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Í¦¼Ô·º¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¤Ò¤É¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¤Í...¡£Ç§¼±¤Î°ã¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âµ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê½èÈ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤·¤«¤â¤È¤¢¤ë»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤È¤¢¤ëÂç»ö¤Ê¥â¥Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦...¡£¥¿¥Ä¥ä¤Ï¤½¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥¿¥Ä¥ä¤Ï¼«²æ¤ò¼º¤¤¡¢¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢±é¤¸¤ë¾å¤ÇÆñ¤·¤¤ÅÀ¤ä°Õ¼±¤·¤¿ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤È¤¢¤ë»ö¤À¤±¤ò»×¤¤Â³¤±¤Æ¡¢¤¿¤ÀÃ±¤ËÌ¿Îá¤Ë½¾¤¦¤·¤«ÃÎÀ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£Æñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î»×¤¤¤À¤±¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç...¡£¤·¤«¤â¡¢¤â¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÁ´Éô¤¬ÂùÅÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤è¤¯¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤È¤¢¤ë²Õ½ê¤Ç¤Ï²¿¤«¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ºîÃæ¤Ç°ì¸À¤â¿Í´Ö¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÃý¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢"¶¸Àï»Î"¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤« ¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ä¥»¥ê¥Õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö½éÅÐ¾ì¤Î¡Ø¤ä¤Ð¤¤Å¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¡Ø¤¨¡©¤³¤¤¤ÄÌ£Êý¤Ê¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£²¼¼ê¤¹¤ë¤ÈÃç´Ö¤Þ¤Ç½±¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤âÃç´Ö¤ÏÀäÂÐ½±¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥»¥ê¥Õ¤Ï......¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Â¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä°õ¾ÝÅª¤Ê½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö»¦È²¤È¤·¤¿¶õµ¤´¶¤ÎÃæ¤ÇµÙ·Æ»þ´Ö¤¬°ìÈÖµÙ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤â¤¦¤ß¤ó¤Ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ì¤ß¤É¤í¤Î¸÷·Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°¤ºÂ¾å¤¯¤ó¤ä¥á¥¤¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬Í¥¤·¤¤¶õµ¤´¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ø¡¢¸«¤É¤³¤í¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡Ö¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¤ÊÆâÍÆ¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿´¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤¬¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î¢¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¹Í»¡¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£³Ð¸ç¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¥¿¥Ä¥ä¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
ÊüÁ÷¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô·º¤Ë½è¤¹ Ä¨È³Í¦¼Ô9004Ââ·ºÌ³µÏ¿¡Ù
2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)¤è¤êÁ´¹ñ28¶É¤Ë¤Æ½ç¼¡ÊüÁ÷³«»Ï
¢¨Âè1ÏÃ¤Ï60Ê¬³ÈÂç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
¢¨Âè2ÏÃ¤Ï1·î15Æü¤è¤êËè½µÌÚÍËÊüÁ÷
½Ð±é¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¡¢ÈÓÄÍËã·ë¡¢ÀÐ¾åÀÅ¹á¡¢ËÙ¹¾ ½Ö¡¢ÅÚ´ôÈ»°ì¡¢¾åÅÄà¢»Ê¡¢¾¾²¬Ä÷¾ç¡¢Ê¡Åç½á¡¢ÀéÍÕæÆÌé¡¢Æü³ÞÍÛ»Ò¡¢ÃæÂ¼Íª°ì¡¢ÂçÀ¾º»¿¥