ADOR¡¢NewJeansÃ¦Âà¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ë431²¯¥¦¥©¥óÀÁµáÁÊ¾Ù¡¡¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ÂåÉ½¤ÎºÛÈ½¤ÈÆ±°ìºÛÈ½Éô¤¬Ã´Åö
½êÂ°»öÌ³½êADOR¤¬¡¢NewJeans¤òÃ¦Âà¤·¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤ÆÄóµ¯¤·¤¿Â»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤¬¡¢HYBE¤È¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ADORÂåÉ½¤Î·ÀÌó²ò½ü¤ª¤è¤Ó¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥óÁÊ¾Ù¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëºÛÈ½Éô¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ÀÌó²ò½üÅöÆü¤Ë¡Ä¥À¥Ë¥¨¥ë¡¢¡ÈÎýÃº¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡É
12·î30Æü¤Î´Ú¹ñË¡Áâ³¦¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛÌ±»ö¹çµÄ31Éô¤Ï¡¢ADOR¤¬¥À¥Ë¥¨¥ë¤È¤½¤Î²ÈÂ²¡¢¤µ¤é¤Ë¥ß¥óÁ°ÂåÉ½¤òÁê¼ê¤ËÄóµ¯¤·¤¿°ãÌó¶â¤ª¤è¤ÓÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±ºÛÈ½Éô¤Ï¸½ºß¡¢HYBE¤¬¥ß¥óÁ°ÂåÉ½¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤Æµ¯¤³¤·¤¿³ô¼ç´Ö·ÀÌó²ò½ü³ÎÇ§ÁÊ¾Ù¤È¡¢¥ß¥óÁ°ÂåÉ½¤¬HYBE¤ËÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤ëÌó260²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó26²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Î¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥óÁÊ¾Ù¤òÊ»¹ç¿³Íý¤·¤Æ¤¤¤ëÉô½ð¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤ÁADOR¤Ï29Æü¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤ËÀìÂ°·ÀÌó²ò½ü¤òÄÌÃÎ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿»ö¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ADORÂ¦¤Ï¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬²ñ¼Ò¤ÎÍø±×¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀìÂ°·ÀÌó¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬¥ß¥óÁ°ÂåÉ½¤ÈÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤Æº£²ó¤ÎÊ¶Áè¤ò¾·¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎ¥Ã¦¤äÉüµ¢¤ÎÃÙ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ÅÂç¤ÊÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¡¢ÁÊ¾ÙÄóµ¯¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¡£
º£²ó¤ÎÁÊ¾Ù¤ÎÀÁµá³Û¤ÏÌó431²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó43²¯±ß¡Ë¤Ë¾å¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ADOR¤ÏÀìÂ°·ÀÌó½ñ¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿»»ÄêÊý¼°¤Ë´ð¤Å¤¯°ãÌó¶â¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÌÅÓ¤ÎÂ»³²Çå½þ¤âÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¡Áâ³¦¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤Î¿³Íý²áÄø¤Ç°ãÌó¶â¤Îµ¬ÌÏ¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎºÛÈ½Éô¤Ø¤ÎÇÛÂ°¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬²áµî¤Ë¥ß¥óÁ°ÂåÉ½¤ØÁ÷¤Ã¤¿¼ê»æ¤ÎÆâÍÆ¤â¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ADOR¤ÈNewJeans¤ÎÂÐÎ©¤¬É½ÌÌ²½¤·¤¿ºòÇ¯8·î¡¢¥ß¥óÁ°ÂåÉ½¤Ï¥À¥Ë¥¨¥ë¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Ä¾É®¤Î¼ê»æ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¼ê»æ¤Ç¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¡ÖÃ»¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÇÄ¹¤«¤Ã¤¿2Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£7Ç¯´Ö¤Ç·Ð¸³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¹¤Ç¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡×¤È²ó¸Ü¤·¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤òÁ´ÎÏ¤Ç¼é¤ê¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂåÉ½¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Àï»Î¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥ß¥óÁ°ÂåÉ½¤Ø¤Î¶¯¤¤¿®Íê¤È°¦¾ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤âÂåÉ½¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤âÂåÉ½¤È°ì½ï¤ËÊâ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢¶¦¤ËÊâ¤à°Õ»×¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢NewJeans¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ï¥Ë¤ÏADOR¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò·èÄê¤·¡¢¥Ø¥ê¥ó¤È¥Ø¥¤¥ó¤â¤¹¤Ç¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥ó¥¸¤Ï°ú¤Â³¤½êÂ°»öÌ³½ê¤È¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥óÁ°ÂåÉ½¤ÈHYBE¤Î·Ð±Ä¸¢Ê¶Áè¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë³Ë¿´ÁèÅÀ¤ò°·¤¦ºÛÈ½Éô¤¬¡¢º£²ó¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¤ÎÂ»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤Þ¤ÇÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÈ½·è¤¬NewJeans¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤ÎÊ¶ÁèÁ´ÂÎ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë¤â´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥À¥Ë¥¨¥ë ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2005Ç¯4·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Þ¡¼¥·¥å¡£Éã¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¡¢Êì¤Ï´Ú¹ñ¿Í¤ÎÆó½Å¹ñÀÒ¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ò´Ú¹ñ¤Ç²á¤´¤·¥¥Ã¥º¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¡£2012Ç¯¤«¤éºÆ¤Ó¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÀ¸³èµòÅÀ¤ò°Ü¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¸½ÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿BigHit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê¸½HYBE¡Ë¼çºÅ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡£¤½¤Î¸åÎý½¬À¸¤È¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯¤ËNewJeans¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â´ïÍÑ¤Ç¡¢³¨¤äÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¤È¤â¡£2025Ç¯12·î29Æü¤Ë½êÂ°»öÌ³½êADOR¤¬ÀìÂ°·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¤·¡¢NewJeans¤òÃ¦Âà¤·¤¿¡£