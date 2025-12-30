¡Ö²¥¤Ã¤¿Â¦¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÅÐÏ¿¼Ô260Ëü¿ÍÄ¶¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¢¡Ø¥×¥Ç¥å¡Ù½Ð¿È²Î¼ê¤Î¡È¤¤¤¸¤á²Ã³²¡É¤òÄÉ²ÃË½Ïª
´Ú¹ñ¤ÇÅÐÏ¿¼Ô263Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ê¥ë¥à¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2½Ð¿È¤Î²Î¼ê¥Á¥§¡¦¥Æ¥¦¥ó¤Ë¤è¤ë¤¤¤¸¤á¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÄÉ²ÃË½ÏªÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ê¥ë¥à¡¢¡Ø¥×¥Ç¥å¡Ù½Ð±é¼Ô¤«¤é¤Î¤¤¤¸¤á¤òË½Ïª
¥Ê¥ë¥à¤Ï12·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤¤¤¸¤á²Ã³²¼Ô¤¬»ä¤ò¹ðÁÊ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¥Ê¥ë¥à¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤éDM¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢»ä¤Î¤¤¤¸¤á²Ã³²¼Ô¤¬»ä¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢»ä¤¬µõµ¶»ö¼Â¤òÎ®ÉÛ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¹ðÁÊ¤¹¤ë¤«¤é¡¢Æ°²è¤ò¤¹¤Ù¤Æºï½ü¤·¤í¤ÈÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¸½ñ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤À¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç¼«Çú¤·¤¿¤âÆ±Á³¤À¡£»ä¤Ï¡È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ÇÃ¦Íî¸å¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤À¤±ÏÃ¤·¡¢º£¤ÏÍÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î»Ò¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Í¤È¥â¥Ã¥Ñ¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»ëÄ°¼Ô¤ÈÏÃ¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢ËÜ⼈¤¬¡Ø¤½¤ì¡¢»ä¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÌ¾¾è¤ê½Ð¤Æ¼«Çú¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢»ä¤¬Ã¯¤«Ê¬¤«¤ë¤è¤Í¡©³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¤¤¸¤á¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Î¤»¤¤¤Ç²þÌ¾¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£2003Ç¯¤ÎDaum¥«¥Õ¥§¡Ê´Ú¹ñ¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ë¤Î¡Ø¡û¡û·ù¤¤¤Î²ñ¡Ù¡¢³ø»³Æî¶è¡û¡û¾®³Ø¹»4Ç¯7ÁÈ¡£¥Ç¡¼¥¿¤ò°·¤¨¤ëÊý¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¼Âºß¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤°Ê¬¤«¤ë¤Ï¤º¡£¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢°ìÈÖ¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜ¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¼ÂÌ¾¤Ï½Ð¤µ¤º¤ËÄÉµÚ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤È¤È¤â¤Ë¥Ê¥ë¥à¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥Ê¥ë¥à¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢»ä¤ò¿´ÇÛ¤·±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±ÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¤¤¤¸¤áÈï³²¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂÎ¸³¤òÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡ØÀÄ¾¯Ç¯Ë½ÎÏÍ½ËÉºâÃÄ¡Ù¤Ë´óÉÕ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ²¹¤«¤¤¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö²Ã³²¼ÔÂ¦¤¬Ì±»ö¡¦·º»ö¤ÎË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤Ï³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç»ä¤ËÄ¾ÀÜÆÏ¤¤¤¿Ï¢Íí¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀµÄ¾¡¢²¿¤òÍýÍ³¤Ë¹ðÁÊ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¿Ìä¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤ä¤Þ¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ï¢Íí¤¬Íè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹ðÁÊ¤Î¿Ê¹Ô¾õ¶·¤â°ú¤Â³¤¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¥Ê¥ë¥à¤Ï12·î18Æü¡¢¡Ö»ä¤Î¥¢¥ó¥Á¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òºî¤ê¡¢»à¤Ë¤¿¤¤¤Û¤ÉÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤¤¤¸¤á²Ã³²¼Ô¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ëË½ÏªÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¿ôÇ¯Á°¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡ØPRODUCE 101¡Ù¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë´é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤Î¤¤¤¸¤á²Ã³²¼Ô¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¾®³Ø¹»4Ç¯¤Î¤È¤¤Ë¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤¿¡£Åö»þÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Daum¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢»ä¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡È¥Ê¥ë¥à¤ò·ù¤¦²ñ¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òºî¤é¤ì¡¢ËèÆü°¸ý¤ò½ñ¤«¤ì¡¢³Ø¹»¤Ç¤â¤½¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÊì¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤ÈÌÌÃÌ¤·¤¿µ¢¤ê¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¡Ø»ä¤¬»à¤ó¤À¤é¤¢¤Î»Ò¤ÏÈ³¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¡©¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤Èµã¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢SNS¤Ç³ºÅö¿ÍÊª¤ò¸«¤Ä¤±¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆDM¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢24Æü¤Ë¤ÏBZ-BOYS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Á¥§¡¦¥Æ¥¦¥ó¤¬¸Ä¿Í¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËË¡Ì³Ë¡¿Í¥Õ¥¡¥ª¥ó¤Î¸ø¼°Î©¾ìÊ¸¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¤¤¤¸¤áµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£Ë¡Ì³Ë¡¿ÍÂ¦¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡Ø¥Ê¥ë¥àTV¡Ù¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÈTikTok¤òÄÌ¤¸¡¢¡ØPRODUCE 101¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÃ¦Íî¸å¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¾®³Ø4Ç¯Åö»þ¤Î¤¤¤¸¤á²Ã³²¼Ô¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢¤½¤ÎÅö»ö¼Ô¤¬¥Á¥§¡¦¥Æ¥¦¥ó»á¤À¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÌÀÇò¤Êµõµ¶»ö¼Â¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Á¥§¡¦¥Æ¥¦¥ó»á¤Ï³ØÀ¸»þÂå¡¢¥Ê¥ë¥àTV¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤¤¤¸¤á¤äË½ÎÏ¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤ÊÈï³²¤òÍ¿¤¨¤¿»ö¼Â¤âÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÆ°²è¸ø³«°Ê¹ß¡¢¸åÂ³ÊóÆ»¤¬Â³¤¡¢¥Á¥§¡¦¥Æ¥¦¥ó»á¤ÎSNS¤Ë¤Ï´ØÏ¢¤¹¤ë°¼Á¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º¬µò¤Î¤Ê¤¤±½¤¬ÌµÊ¬ÊÌ¤Ë³È»¶¤·¡¢¿¼¹ï¤ÊÌ¾ÍÀÔÌÂ»Èï³²¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ª¥ó¤Ï¥Á¥§¡¦¥Æ¥¦¥ó»á¤òÂåÍý¤·¡¢µõµ¶»ö¼Â¤ÎÎ®ÉÛ¤Ë¤è¤ë¸¢Íø¿¯³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌ±»ö¡¦·º»ö¤ÎË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£¸½ºß·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ØÏ¢Æ°²è¤ª¤è¤ÓÅê¹Æ¤ÏÂ¨»þºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¶¯¤¯Í×ÀÁ¤¹¤ë¡£ÄÉ²ÃÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË¡ÅªÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¡×¤ÈË¡ÅªÂÐ±þ¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Ê¥ë¥à¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤¤ì¤ëDM¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¤Ò¤È¸À¤À¤±¸À¤¦¤È¡¢¸µ¡¹¡È²¥¤Ã¤¿Â¦¡Ê²Ã³²¼Ô¡Ë¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä¤Ïµõµ¶»ö¼Â¤òÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆ°²è¤Ïºï½ü¤·¤Ê¤¤¡£¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²Ã³²¼Ô¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï»ä¤Î²þÌ¾¤Î¤»¤¤¤Ç¸í²ò¤·¡¢¹ðÁÊ¤Ë¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êº¬µò¤Ç»ä¤ò¹ðÁÊ¤¹¤ë¤Î¤«µ¿Ìä¤À¡£¤â¤·Ë¡Åª¤Ë»ä¤ËÈó¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¡£¹ðÁÊ¤Î¿Ê¹Ô¾õ¶·¤âÆ°²è¤Ç°ú¤Â³¤¶¦Í¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë