¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡¢¥É¥ß¥Î¤Î¿Ê¤ß¶ñ¹ç¤òÌµ°Õ¼±¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¿å¿¹¤«¤ª¤ê
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡þ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡Ê²»¹ç¤ï¤»¡Ë¡þ30Æü¡þNHKÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¡ä23²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¿å¿¹¤«¤ª¤ê¤Ï¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯ ¡Á¹ÈÇò¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡Á¡×¤ò²Î¤¦¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëº£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¤â¤Ï¤ä¹ÈÇòÌ¾Êª¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö±é²Î¡ß¥É¥ß¥Î¡×¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå¤Î¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯¡×¤Ë¾è¤»¤Æ2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÁÔÂç¤ÊÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡È¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¤Î½÷²¦¡É¿å¿¹¤«¤ª¤ê¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÎò»Ë¤È2025Ç¯¤ÎÀ¤Áê¤ò¥É¥ß¥Î¤Ç·Ò¤°¡£ÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯ ¡Á¹ÈÇò¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡Á¡×¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¤¿¿å¿¹¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ø¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥É¥ß¥Î¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
º£²ó¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥É¥ß¥Î¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¥É¥ß¥Î¤Î¿Ê¤ß¶ñ¹ç¤òÌµ°Õ¼±¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÀµÌÌ¤ò¸«¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥«¥¿¥«¥¿¤È¤¤¤¦²»¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø´èÄ¥¤ì¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤Î½ÐÍè»ö¤ò¥É¥ß¥Î¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë±é½Ð¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×²¦¼Ô¤Î¤¿¤¯¤í¤¦¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
2025Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë½Ð²ñ¤¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÞú¤Þ¤»¤ë¿å¿¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìÊ¸»ú¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤â½Å¤Ê¤ë¡Ö·Ò¡Ê¤Ä¤Ê¤°¡Ë¡×¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³§¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤´±ï¤¬·Ò¤¬¤Ã¤¿°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£