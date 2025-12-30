ÅÏÊÕÄ¾Èþ¡¡¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¸½ºß¤ÎÀ®²Ì¤Ï?
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÄ¾Èþ¡Ê38¡Ë¤¬28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¥Á¥ã¥ê¤Ç60Ê¬¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÍèÇ¯2·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤¦Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ·Å¤«¤é¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤·¤Æ¤Ê¤¤?¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¡¢Âç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿ÅÏÊÕ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤µ¡¢Ç¯¼è¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡£Âç¤¤¤À¼¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤Î¡¢¤Ï¤¡¤Ï¤¡¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤è¡×¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ëÍýÍ³¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¥±¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Þ¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤è¡£Æ±¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥±¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Þ¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£8Ëü¿Í¼ýÍÆ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥·¥¶¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»Ò¤È60¶Ê¤¯¤é¤¤²Î¤¤¤Þ¤¯¤ë¤ï¤±¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥é¥Ã¥×¤Ã¤Æ¤º¡¼¤Ã¤È¤ä¤ë¤¸¤ã¤ó¡£Â©·Ñ¤®¤Ê¤·¤Ç¥Ð¡¼¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â1²ó¤â¤Ï¤¡¤Ï¤¡¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£8Ëü¿Í¥¥ã¥Ñ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤â¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Î¿Í1Æü10¥¥íÁö¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¥±¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Þ¡¼¤Î½¬´·¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤âÅìµþ¥É¡¼¥à¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ±¿Æ°¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÊ¢¶Ú¤âº£¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤ª¤É¤±¤ë¤È¡¢¸þ°æ¤Ï¡ÖÁ´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¡£¡ÖÀ¨¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ë¤«¤é¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ëº£ÆüÄ¾Èþ¤È²ñ¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡¢°Â¿´¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È³°¸«¤ÏÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥é¥¸¥ª¤À¤«¤é¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤ÈÅÏÊÕ¡£¡Ö¤â¤¦¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö4²ó¤·¤«¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¢¥¸¥à¤Ë¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö20Âå¡¢30ÂåÁ°È¾¤Ï¿·¤·¤¤¤³¤È¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¤½¤ì¥×¥é¥¹¡¢ÂÎÎÏ¤È¤ÎÀï¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤«¶ì¤·¤½¤¦¤È¤«»×¤ï¤ì¤¿¤é·ù¤¸¤ã¤ó¡£¼ÙËâ¤Ê¥Î¥¤¥º¤Ï¤«¤¾Ã¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¤²ñ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£