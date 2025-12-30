¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û¿å¿¹¤«¤ª¤ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤Ë´Ø·¸¼ÔÎä¤ä´À¡ÄÅÓÃæ¤«¤é¸ý¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¶ì¾Ð¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Á´ÎÏ¤Ç¼ó¤ò¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡Ê52¡Ë¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡23²óÏ¢Â³½Ð¾ì¤Îº£Ç¯¤Ï¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯¡¡¡Á¹ÈÇò¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡Á¡×¤ÈÂê¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Î¥É¥ß¥Î´ë²è¤ËÄ©¤à¡£
¡¡½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¥ê¥Ï¡ÈÂç¥È¥ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¿å¿¹¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Îä¤ä´À¤ò¤«¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤Ë·ËÍ³Èþ¤µ¤óÀ½ºî¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ì¥¹¤Ë¥É¥ß¥Î¤Î¶ð¤¬»Å¹þ¤Þ¤ì¤¿±é½Ð¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÃíÌÜ¤Î°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¿Ø¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¥À¥á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ã¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢ÅÐ¾ì¤â°Õ³°¤Ê¿§¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£ÅÓÃæ¤ÇÊÑ¤ï¤ë±é½Ð¤«¾ö¤ß¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¡ÄÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ý¤ò³ê¤é¤»¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÃæ¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥ß¥Î¤Î±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬µÚ¤Ó¡¢º£Ç¯³èÌö¤·¤¿¿Í¤ä·Ý¿Í¡¢·Ê¿§¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö´Þ¤á¤Æ¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡£¤¤¤ä¡¢¤¨¤Ã¤È¡Ä¤Ï¤¤¡×¤ÈµÞ¤Ë¸ý¤¬½Å¤¯¡Ä¡£M-1²¦¼Ô¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼þ°Ï¤ò¸«ÅÏ¤·¡Ö¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡ËÁ´ÎÏ¤Ç¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡ÈÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤ò¸Æ¤ó¤Ç¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£