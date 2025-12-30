Ìó280Ëü±ß¡ª ¥È¥è¥¿¿··¿¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª ¡Ö¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¡×¡Ö°Â¤¯¤ÆÂç¤¤¯¤ÆÎÉ¤¤¡×¤ÈÉ¾È½¤Ë¡ª¡Ö¥é¥¤¥º¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÇ÷ÎÏ´é¤Î¡Ö¥ô¥§¥í¥º ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢»ÅÍÍ¤È¤Ï¡ª
¡Ö¥é¥¤¥º¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÇ÷ÎÏ´é¤Î¡Ö¥ô¥§¥í¥º ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¡ª
¡¡¥È¥è¥¿¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Ë¡¿Í¤Ï¡¢2025Ç¯11·î24Æü¤Ë¸½ÃÏ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¾ì¤Ç¡¢¿··¿¤ÎÂ¿ÌÜÅª¼Ö¡ÊMPV¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ô¥§¥í¥º ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉEV¡×¤òÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ô¥§¥í¥º¤Ï¡¢³¹Ãæ¤Ç¤Î¼è¤ê²ó¤·¤ËÍ¥¤ì¤¿¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢3Îó7¿Í¾è¤ê¡Ê2-3-2¡Ë¤Î¥·¡¼¥È¹½À®¤ò»ý¤ÄMPV¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼Ö¼ï¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¤È¥È¥è¥¿¤¬ASEAN»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡Ö¥¢¥Ð¥ó¥¶¡×¤Î¾åµé¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4475mm¡ßÁ´Éý1750mm¡ßÁ´¹â1700mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2750mm¤Ç¤¹¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÆÃÄ§¤Ï¡¢ºÇÄãÃÏ¾å¹â¤¬205mm¤È¡¢¥¹¥º¥¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¡×¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¥ê¥¢¥É¥¢¤Ï¥Ò¥ó¥¸¼°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ô¥§¥í¥º¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÊºÇ¹â½ÐÎÏ106ÇÏÎÏ¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯14kgm¡Ë¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥ô¥§¥í¥º¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉEV¤Ç¤Ï¡¢ÂÔË¾¤ÎHEV¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡Ë»ÅÍÍ¤¬¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³Ë¤È¤·¡¢ÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤È¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï110ÇÏÎÏ¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÄê¾ò·ï²¼¤Ç¤ÏÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ëEV¥â¡¼¥É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¡ÖV¡×¡ÖQ¡×¡ÖQ¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿¡×¡ÖQ¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿TSS¡Ê¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¡Ë¡×¤Î4¼ïÎà¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿»ÅÍÍ¤Ï¡¢¥É¥¢¥ß¥é¡¼¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥ë¡¼¥Õ¤Ê¤É¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¡¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥¢¡¼¥Á¤ä¥É¥¢²¼Éô¤Ë¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢SUV¤Î»ý¤ÄÎÏ¶¯¤µ¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¹ª¤ß¤ËÍ»¹ç¤·¤¿¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ô¥§¥í¥º¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉEV¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤â¹â¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡×¤È¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤òË¾¤àÀ¼¤Ç¤¹¡£¡ÖÁá¤¯ÆüËÜ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¯¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö°Â¤¯¤ÆÂç¤¤¯¤ÆÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤ä¡¢¡Ö¼¼Æâ¤¬¹¤¯¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¡×¡Ö3Îó¥·¡¼¥È¤Ê¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹â¤¤¼ÂÍÑÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¤Î´ûÂ¸¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¡¢¡Ö¡Ø¥é¥¤¥º¡Ù¤Î¥í¥ó¥°ÈÇ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¡Ö¡ØRAV4¡Ù¤ò3Îó¥·¡¼¥È¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀøºßÅª¤Ê¥Ë¡¼¥º¤òËþ¤¿¤¹¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥È¥è¥¿¤Ë¤Ï¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Î3Îó¥·¡¼¥È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÇä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ä¡¢¡Öº£¸å¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÈSUV¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬Î®¹Ô¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡¢»Ô¾ì¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ô¥§¥í¥º ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉEV¤ÎÈÎÇäÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·îËö¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇV¥°¥ì¡¼¥É¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Î2²¯9900Ëü¥ë¥Ô¥¢¡ÊÆüËÜ±ß¤ÇÌó280Ëü±ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£