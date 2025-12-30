¡ÚµÁ¼Â²È¤Øµ¢¾Ê¡¢¥à¥ê¡Á¡ª¡Û¼Â²È¤È¸ò¸ß¡ª¡Ö¾¡¼ê¤ò¸À¤¦¤Ê¡ª¡×É×¤Î°µ¡ÚÂè4ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û#¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥·¥ç¡¼¥È
¤ªÀµ·î¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ÏÍÚ¤«±ó¤¯¡¢¤¤¤Þ¤ä¡Ö¤¢¤¢¡¢¤Þ¤¿¤«¤¢¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¿¤áÂ©¤Û¤í¤ê¡£µÁ¼Â²È¤Ø¤Îµ¢¾Ê¤òÁ°¤Ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê»×¤¤¤äÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¡ÖµÁ¼Â²È¤Øµ¢¾Ê¡¢¥à¥ê¡Á¡ª¡×¤È»×¤ï¤º¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¿Æ¹§¹Ô¤ò¤·¤¿¤¤¤È´ê¤¦¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¤ªÀµ·î¡¢¼«Ê¬¤Î¼Â²È¤Ø¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢²Ç¤ÎÎ©¾ì¾å¡¢¾ï¤ËµÁ¼Â²È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¿¤ª²Ç¤µ¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È°Õ¤ò·è¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ª²Ç¤µ¤ó¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ªÀµ·î¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¼Â²È¤È¤¦¤Á¤Î¼Â²È¡¢¸ò¸ß¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤³¤È¤â¡¢²Ç¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤ò°Å¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É×¤«¤é¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
É×¡Ö¤ª¤¤¡ª¡¡¤ªÁ°²¿¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡×
¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÎÊì¤¬¤º¤Ã¤È¤ªÀµ·î¤ò¸ÉÆÈ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤òµ¤¤ËÉÂ¤à¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¥Ò¥É¥¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£·ì¤âÎÞ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢¤ªÀµ·î¤ÎµÁ¼Â²È¤Ø¤Îµ¢¾Ê¡Ö¥à¥ê¡Á¡ª¡×¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÊÔ½¸Éô
