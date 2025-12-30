¡Ö»þÂå¤ÎÎ®¤ì¡×¤ÇÊÒ¤Å¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡© Á´¹ñ¤ÎÌó3³ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤ËËÜ²°¤¬¤Ê¤¤¡Ä³¹¤«¤é½ñÅ¹¤¬¾Ã¤¨¤ëÆüËÜ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö³¹¤ÎËÜ²°¡×¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñ¤ÎÌó3³ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËËÜ²°¤¬1¸®¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÍ«¤¦¤Ù¤Ê¸²½¤Î´íµ¡¤Ê¤Î¤«¡£²¤ÊÆ¤ÇÆÈÎ©·Ï½ñÅ¹¤¬Éü³è¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤ÎËÜ²°¤Ï¸º¤êÂ³¤±¤ë°ìÊý¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤ÈÀ¸Â¸¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û2025Ç¯12·î¤Ë74Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿90ºÐ¤ÎÅ¹¼ç¤¬±Ä¤à½©ÍÕ¸¶¤Î¡ÖËüÀ¤½ñË¼¡×
¿·´©¡Ø³¹¤ÎËÜ²°¤ÏÃ¯¤Ë»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
³¹¤ÎËÜ²°¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÌ¤Íè¤Ë¹³¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡©
ËÜ²°¤Î¸º¾¯¤ò¡Ö»þÂå¤ÎÎ®¤ì¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡ÖÊ¸²½¤Î´íµ¡¡×¤È¤·¤ÆÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¡£²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¥Á¥§ー¥óÅ¹°Ê¾å¤ËÆÈÎ©·Ï½ñÅ¹¤ÎÉü³è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï½ÐÈÇÎ®ÄÌ¤òÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Ë²þ³×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë½ñÅ¹¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜ¤òÇä¤ë»Å»ö¡×¤Ï¡¢¤¤¤ÞÂç¤¤Ê´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢´õË¾¤ÎÅô¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÌ³¤Æ»¡¦Î±Ë¨»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÔÌ±¤È¹ÔÀ¯¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ³¹¤ËËÜ²°¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹Åç¤Î»³´ÖÉô¤Ç¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊËÜ²°¤¬ÃÎ·Ã¤È¹©É×¤Ç〝Åô¤ê〟¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÈÎ©·Ï½ñÅ¹¡§Âç¼ê¥Á¥§ー¥ó¤ËÂ°¤µ¤º¡¢¸Ä¿Í¤äÃÏ°è¤Î¾®µ¬ÌÏ·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ²°¤Î¤³¤È¡£ÉÊ¤¾¤í¤¨¤äÅ¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë·Ð±Ä¼Ô¤Î¸ÄÀ¤¬¶¯¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
ÆüËÜ¤Î³¹¤Ë¤ÏËÜ²°¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¸º¾¯¥¹¥Ôー¥É¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤ÎÌó28%¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¤Ï¡¢ËÜ²°¤¬1¸®¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¡Ê·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë¤è¤ë2024～2025Ç¯¤Î½ñÅ¹³èÀ²½·×²è»ñÎÁ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
³¤³°¤Î½ñÅ¹¿ô¤Î¿ä°Ü¡Ê2020Ç¯»þÅÀ¡Ë
¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡§½ñÅ¹¿ô¤Ï2015Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Þ¤Ç²£¤Ð¤¤¡ÊÌó2,300Å¹¤ò°Ý»ý¡Ë
¡¦¥É¥¤¥Ä¡§½ñÅ¹¿ô¤Ï2020Ç¯¤Ë4,000Å¹¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ô¾ì¤ÏÈùÁý·¹¸þ
¡¦´Ú¹ñ¡§ 2015Ç¯¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿½ñÅ¹¿ô¤¬¡¢¤½¤Î¸åÁý²Ã·¹¸þ
¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢Âç¼ê½ñÅ¹¤ÈÆÈÎ©·Ï½ñÅ¹¤ÎÆó¶Ë²½¤¬¿Ê¤ßÈù¸º·¹¸þ
¢¨¤³¤³¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¸«¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸º¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À11,000¸®¶á¤¤½ñÅ¹¿ô¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î½ñÅ¹¤ÎÅ¬Àµ¿ô¤ÏÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Û¤ÉµÞ·ã¤ËËÜ²°¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎËÜ²°¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡ÖËÜ¤òÆÉ¤à¿Í¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¤ä¡Ö¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹ÂæÆ¬¡×¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎËÜ²°¤ò¼è¤ê´¬¤¯·Ð±Ä´Ä¶¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏËÜ²°¤Î¸º¾¯¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Þ½ñ´Û¤¬¿·¤¿¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡Ö¶âÂô³¤¤ß¤é¤¤¿Þ½ñ´Û¡×¡Ö»¥ËÚ»Ô¿Þ½ñ¡¦¾ðÊó´Û¡×¡ÖÉðÍº»Ô¿Þ½ñ´Û¡Êº´²ì¸©¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¿Þ½ñ´Û¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÊ¸²½ÅªµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ²°¤ËÂå¤ï¤ëµ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢»ÜÀß¤ÎÏ·µà²½¤ä»Ê½ñÉÔÂ¡¢ºâÀ¯Æñ¤Ë¤è¤ê¡¢¿Þ½ñ´Û¤ÎÂ¸Â³¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Þ½ñ´Û¤ÎÍ½»»ºï¸º¤Ë¤è¤ê¿·´©¤Î¹ØÆþ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Þ½ñ¹ØÆþÈñ¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¡¢Âß½Ðºý¿ô¤¬¿¤ÓÇº¤ß¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜ²°¤È¿Þ½ñ´Û¤ÎÎ¾Êý¤¬²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤â²ò·èºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜ²°¤Î¾ÃÌÇ¤È¿Þ½ñ´Û¤ÎÊÑ³×¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î¸½¾Ý¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î½ÐÈÇÊ¸²½¤ÎÌ¤Íè¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ²°¤¬¸º¤ëËÜÅö¤ÎÍýÍ³£³¤Ä¤È¤Ï¡©
»ä¤¬½ÐÈÇ³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1980Ç¯Âå¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡ÖÎ®ÄÌÂ¦¤ÎÍø±×Éý¤ÎÄã¤µ¡×¤È¡Ö½ñÀÒÃíÊ¸ÉÊ¤ÎÃÙÂÚÀ¡×¤½¤·¤Æ¡ÖÊÖÉÊÎ¨¤Î¹â¤µ¡×¤¢¤ì¤«¤é40Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤Ë²¿¤é¤Î²ò·èºö¤Î»å¸ý¤µ¤¨¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆüËÜ¤Î½ÐÈÇ³¦¤Î¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê¤Î²ò·è¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ë¡ÖËÜ²°¤ò¶ì¤·¤á¤ë»°ÂçÍ×°ø¡×¤ò¤³¤³¤Ç¤Ï´ÊÃ±¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
ÆÉ¼Ô¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡¢ËÜ²°¤ò¶ì¤·¤á¤ë¡Ö3¤Ä¤Îº¿¡×
⒈ ºÆÈÎÀ©ÅÙ¡§ËÜ²°¤ÏËÜ¤ÎÃÍÃÊ¤ò¼«Í³¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤º¿¡£
⒉ °ÑÂ÷À©ÅÙ¡§ËÜ¤ÎÊÖÉÊ¤¬Áý¤¨½ÐÈÇ¼Ò¤Î¼ý±×¤ò°µÇ÷¤·¡¢ËÜ²°¤ËÍø±×¤òÅÏ¤»¤Ê¤¤º¿¡£
⒊ »¨»ïÈ¯ÇäÆü¶¨Äê¡§ÃÏ°è¤´¤È¤Ë³Æ»¨»ï¤ÎÈ¯ÇäÆü¤¬¸·¼é¤µ¤ì¤ë¶¨Äê¤Îº¿¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸Å¤¤À©ÅÙ¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ëÆüËÜ¼Ò²ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Î»Ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ÐÈÇ³¦¤ÎÎ´À¹´ü¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï°ìÄê¤Îµ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â»ÅÁÈ¤ß¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢º£¤Ç¤ÏËÜ²°¤òÇû¤ë¡Öº¿¡×¤È²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÆÈÎÀ©ÅÙ¡×¡Ö°ÑÂ÷À©ÅÙ¡×¡Ö»¨»ïÈ¯ÇäÆü¶¨Äê¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÇ¯¸ù½øÎó¡×¡Ö½ª¿È¸ÛÍÑ¡×¡Ö²£ÊÂ¤Ó¼çµÁ¡×¤Î¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¤È¤ÎÁê»÷·Á¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â²áµî¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤Ëº¬¤¶¤·¡¢À©ÅÙÈèÏ«¤òµ¯¤³¤·¤Ê¤¬¤é¤â²þ³×¤µ¤ì¤º¡¢¸½¾ì¤À¤±¤¬ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¯ÀÎ¤«¤é¤Î½ÐÈÇ³¦¤Î3¤Ä¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¢¨À©ÅÙÈèÏ«¡§Åö½é¤ÎÌÜÅª¤¬»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤êµ¡Ç½ÉÔÁ´¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëÀ©ÅÙ¤Î¤³¤È¡£
Ê¸¡¿¾®Åç½Ó°ì
¡Ø³¹¤ÎËÜ²°¤ÏÃ¯¤Ë»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡ÊÆüËÜ·Ð±Ä¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¾®Åç½Ó°ì
2025Ç¯11·î4Æü
1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
176¥Úー¥¸
ISBN¡§ 978-4910017846
ËÜ½ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç³¹¤ÎËÜ²°¤¬
µÞÂ®¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤òÃµ¤ë¡£
Àï¸å¤Î½ÐÈÇ³¦¤Ï
ºÆÈÎ¡¦°ÑÂ÷À©ÅÙ¤Ê¤É¤Ë¼é¤é¤ìÈ¯Å¸¤·¤¿¤¬¡¢
¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤º¿êÂà¡£
1996Ç¯¤Ë2Ëü5000Å¹¤¢¤Ã¤¿ËÜ²°¤Ï
2023Ç¯¤Ë7000Å¹¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£
Â¾¹ñ¤Ç¤Ï°Ý»ý¡¦ÈùÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë
ÆüËÜ¤À¤±¤¬µÞ¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÉ½ñÎ¥¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»¨»ï»Ô¾ì¤ÎÊø²õ¤È
¹½Â¤ÅªÌäÂê¤¬Í×°ø¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜ½ñ¤ÏÎò»ËÅªÇØ·Ê¤È³¤³°Èæ³Ó¡¢
¸½¾ì¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢
½ÐÈÇ³¦¤ÎÀ©ÅÙÈèÏ«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢
ËÜ²°¤òÊ¸²½¤ÈÃÎ¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¡¢
Ì¤Íè¤Ë»Ä¤¹°ÕµÁ¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¡£