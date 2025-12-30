2025Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô¤Î¾ÆÄÅ¤µ¤«¤Ê¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»ÏÍÑ¤Î³¤»ºÊª¤òµá¤á¤ëµÒ¤ÇÆø¤ï¤¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÚÆ°²è¡Û°ìÈÖ¤Î½ñ¤­Æþ¤ì»þÇ¯ËöÇ¯»ÏÍÑ¤ÎÇã¤¤ÊªµÒ¤ÇÆø¤ï¤¦¾ÆÄÅ¤µ¤«¤Ê¥»¥ó¥¿ー =ÀÅ²¬¡¦¾ÆÄÅ»Ô

¡Ö¤â¤¦¤¢¤È2Æü¤À¤«¤é¤Þ¤±¤Á¤ã¤¦¤è¡ª¤Ïー¤¤¡¢¥«¥Ë¥«¥Ëー¡×

¤³¤Î»þ´ü¤¬1Ç¯¤Ç°ìÈÖ¤Î½ñ¤­Æþ¤ì»þ¤È¤Ê¤ëÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô¤Î¾ÆÄÅ¤µ¤«¤Ê¥»¥ó¥¿ー¡£12·î30Æü¤ÏÄ«¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎµÒ¤Çº®»¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

2025Ç¯¤ÏÉÔµù¤äÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤ÇÁ´ÂÎÅª¤ËÎãÇ¯¤è¤êÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ëÃæ¡¢³ä°Â¤ÇÇã¤¨¤ë¤È¤¢¤Ã¤ÆË¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÏÇ®¿´¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡ãÇã¤¤ÊªµÒ¡Ê»°½Å¤«¤é¡Ë¡ä

Q. ¤É¤Î¤¯¤é¤¤Çã¤Ã¤¿¡©

¡Ö1Ëü5Àé±ß¡Ä¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇã¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤Ç¤â¤À¤¤¤ÖÃÍÀÚ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×

Q. ËþÂ­¤·¤¿¡©

¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×

¾ÆÄÅ¤µ¤«¤Ê¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢12·î31Æü¤â±Ä¶È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£