Á´ÆüËÜ¹â¹»½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢ Æ£»Þ½ç¿´¡¦¾ïÍÕÂçµÌ¤Î¸©Àª¤È¤â¤Ë3²óÀï¤Ë¿Ê½Ð
Á´ÆüËÜ¹â¹»½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¡¢12·î30Æü¡¢Æ£»Þ½ç¿´¹â¹»¤¬2²óÀï¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»Ë¾å½é¤Î4Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦Æ£»Þ½ç¿´¤Ï¹ÅçÂåÉ½¤ÎAICJ¹â¹»¤ÈÂÐÀï¡£
Á°È¾12Ê¬¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÃæ±ûÉÕ¶á¤Ç¥Üー¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢ÁÇÁá¤¤¹¶·â¤Ø¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢2Ç¯À¸¤Î¹âÅÄÍýÇµ¡Ê¤¿¤«¤À¡¦¤ê¤Î¡Ë¤¬¥´ー¥ë¡ª½ç¿´¤ÏÁá¤¤»þ´Ö¤Ç¤ÎÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¹¶¤á¤ë½ç¿´¤Ï22Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï3Ç¯À¸¡¦ÎëÌÚÇÃÆá¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤Ï¤Ê¡Ë¡ª2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢Áê¼ê¤Î¥³ー¥Êー¥¥Ã¥¯¤«¤é¤Î´í¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤âÁ´°÷¤Ç¥´ー¥ë¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¡ªÆ£»Þ½ç¿´¤Ï2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ë¾å½é¤Î4Ï¢ÇÆ¤Ë¤à¤±¡¢°ìÊâÁ°¿Ê¡£3²óÀï¤Ï1·î3Æü¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢12·î30Æü¤Ë½éÀï¤ò·Þ¤¨¤¿ÀÅ²¬¸©¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¾ïÍÕÂçµÌ¤â2ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ÀÅ²¬¸©Àª¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë3²óÀï¿Ê½Ð¤Ç¤¹¡£