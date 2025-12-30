¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¤¬¤¤¤è¤¤¤è50ºÐ¡ª¡¡È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ë¥´¥ë¥ÕµÏ¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
Happy Birthday Tiger¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¤¥¬¡¼¤ÎÈà½÷¤Ï¡ÄÊÆÂçÅýÎÎ¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÁ°ºÊ
ÊÆ¹ñ»þ´Ö12·î30Æü¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬Ëþ50ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÀáÌÜ¤ò½Ë¤·¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤³¤¾¤Ã¤ÆÆÃ½¸¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢GOAT¡ÊGreatest of All Time¡Ë¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ïµ¿¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤êÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤Î¥´¥ë¥ÕµÏ¿¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¥È¥Ã¥×10¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡þ1¡¥PGA¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»82¾¡¥µ¥à¡¦¥¹¥Ë¡¼¥É¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÊÂ¤Ó¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼»Ë¾åºÇÂ¿¡£2.¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»15¾¡¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥¯¥é¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Î18¾¡¤Ë¼¡¤°ÎòÂå2°ÌŽ¥¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡§5¾¡Ž¥Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¡§3¾¡Ž¥Á´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¡§3¾¡Ž¥Á´ÊÆ¥×¥í¡§4¾¡3.Ï¢Â³Í½ÁªÄÌ²á142»î¹ç¥×¥íÅ¾¸þ¸å¤ÎPGA¥Ä¥¢¡¼378»î¹ç¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤Ï39²ó¤Î¤ß¡£Ï¢Â³Í½ÁªÄÌ²á142»î¹ç¤Ï¥Ä¥¢¡¼ºÇÂ¿µÏ¿¡£4.¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê199²ó378»î¹çÃæ¡¢È¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë199²ó¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡£5.Ç¯´Ö5¾¡°Ê¾å¤Ï10¥·¡¼¥º¥óÎòÂåºÇÂ¿¡£2000Ç¯¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼3¾¡¤ò´Þ¤à9¾¡¡¢2006Ç¯¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼2¾¡¤ò´Þ¤à8¾¡¤òµó¤²¤¿¡£6.¥á¥¸¥ã¡¼4Âç²ñÏ¢Â³À©ÇÆ¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥é¥à¡Ë2000Ç¯Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é2001Ç¯¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Þ¤Ç4Âç²ñÏ¢Â³Í¥¾¡¡£Æ±°ìÇ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤È¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤º¡¢¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥é¥à¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡£7.3¥³¡¼¥¹¤Ç8¾¡°Ê¾å3¥³¡¼¥¹¤Ç8¾¡°Ê¾å¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¥¦¥Ã¥º¤Î¤ß¡£3¥³¡¼¥¹¤Ç8¾¡°Ê¾å¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¤À¤±¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¹¥È¡¼¥óGC¡Ê¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¾·ÂÔ¡Ë¡¦¥Ù¥¤¥Ò¥ë¡¦¥¯¥é¥Ö¡õ¥í¥Ã¥¸¡Ê¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¾·ÂÔ¡Ë¡¦¥È¡¼¥ê¡¼¥Ñ¥¤¥ó¥ºGC¡ÊÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¡¢¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¼¥º¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥é¥ó¥¹¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡Ë8.¶Ã°ÛÅª¤ÊÂ®¤µ¤ÇÀ¤³¦1°ÌÅþÃ£1996Ç¯8·î¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«291Æü¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ËÅþÃ£¡£9.À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°ÌÄÌ»»683½µÄÌ»»13Ç¯°Ê¾å¡£1999¡Á2004Ç¯¤Ï264½µÏ¢Â³¡¢2005¡Á2010Ç¯¤Ï281½µÏ¢Â³¤Ç¡¢ÎòÂå1°Ì¡¦2°Ì¤ÎÏ¢Â³µÏ¿¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10.¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂçº¹¾¡Íø2000Ç¯¡ÖÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡Ê¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥ÁGL¡Ë¤Ç2°Ì¤Ë15ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£¸½ºß¤â¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤Ç¤ÎºÇÂçº¹¾¡ÍøµÏ¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¤¥¬¡¼¤ÎÈà½÷¤Ï¡ÄÊÆÂçÅýÎÎ¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÁ°ºÊ
