Ãæ¹ñ¡¦²¦µ£³°Áê¡ÖÆüËÜ¤Î¸½¿¦»ØÆ³¼Ô¤¬¸øÁ³¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¼ç¸¢¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡×¤È¹â»ÔÁíÍý¤òÈãÈ½
Ãæ¹ñ¤Î²¦µ£³°Áê¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¸½¿¦¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¼ç¸¢¤Ë¸øÁ³¤ÈÄ©Àï¤·¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌµþ»ÔÆâ¤Ç30Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¡¢²¦µ£³°Áê¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¸½¿¦»ØÆ³¼Ô¤¬¸øÁ³¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¼ç¸¢¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤«¤Ä¤Æ¿¯Î¬ÀïÁè¤ò»Å³Ý¤±¤¿ÆüËÜ¤ÏÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«Àï¸å¤Î¹ñºÝÃá½ø¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÇ¤¸¤Æ¤³¤ì¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸½ÂåÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÆó¹ñ´Ö´Ø·¸¤Î°ì¤Ä¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÁê¸ßÂº½Å¡¢Ê¿ÏÂ¶¦Â¸¡¢¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¤¬¡¢Î¾¹ñ´Ø·¸¤¬°ÂÄêÅª¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢À¤³¦¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤Î¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
²¦µ£³°Áê¤ÏÂæÏÑÌäÂê¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¡Ö³Ë¿´ÅªÍø±×¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉð´ïÇäµÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ïº£Ç¯¡¢·ã¤·¤¤ËÇ°×ÀïÁè¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï°ì»þµÙÀï¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯4·î¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢²¦µ£³°Áê¤ÎÈ¯¸À¤Ïº£¸å¤È¤â¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¡¢°ÂÄêÅª¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£