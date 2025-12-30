TBS NEWS DIG Powered by JNN

¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVE

µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤Ï±âÈþÂçÅç¶á³¤¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤´¤¯Àõ¤¤¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï5.6¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

ºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¤ÎÆÁÇ·ÅçÄ®¤ÈÅ·¾ëÄ®¡¢¤½¤ì¤Ë°ËÀçÄ®¤Ç¤¹¡£

¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û

¢£¿ÌÅÙ4
¢¢¼¯»ùÅç¸©
ÆÁÇ·ÅçÄ®¡¡Å·¾ëÄ®¡¡°ËÀçÄ®

¢£¿ÌÅÙ3
¢¢¼¯»ùÅç¸©
ÏÂÇñÄ®¡¡ÃÎÌ¾Ä®¡¡À¥¸ÍÆâÄ®

¢£¿ÌÅÙ2
¢¢¼¯»ùÅç¸©
Í¿ÏÀÄ®¡¡±âÈþ»Ô¡¡ÂçÏÂÂ¼
±§¸¡Â¼¡¡Î¶¶¿Ä®¡¡´î³¦Ä®
¼¯»ùÅç½½ÅçÂ¼

¢¢²­Æì¸©
Ì¾¸î»Ô¡¡¹ñÆ¬Â¼¡¡º£µ¢¿ÎÂ¼
ËÜÉôÄ®¡¡²¸Ç¼Â¼¡¡°ËÊ¿²°Â¼
¤¦¤ë¤Þ»Ô¡¡À¾¸¶Ä®

¢£¿ÌÅÙ1
¢¢²­Æì¸©
Âçµ¹Ì£Â¼¡¡ÅìÂ¼¡¡°ËÀ§Ì¾Â¼
ÆáÇÆ»Ô¡¡²­Æì»Ô¡¡Æî¾ë»Ô
ÆÉÃ«Â¼¡¡ËÌÃ«Ä®¡¡Ãæ¾ëÂ¼
ºÂ´ÖÌ£Â¼¡¡È¬½ÅÀ¥Ä®

µ¤¾ÝÄ£¤ÎÈ¯É½¤Ë´ð¤Å¤­¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Ë¿ÌÅÙ¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¼¡Âè¡¢¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£