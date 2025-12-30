À±Ì¾¤Ï¤ë¡¡¡Ö¥°¥é¥Ö¥ë¡×¤«¤é¡Ö¥Ó¥«¥é¡×¤Î°áÁõ¤ÇÅß¥³¥ß¹ßÎ×¡ª¥¥å¡¼¥È¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÀ±Ì¾¤Ï¤ë¤¬30Æü¡¢ÆüËÜºÇÂç¤ÎÆ±¿Í»ïÂ¨Çä²ñ¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ê¥³¥ß¥±¡Ë107¡×¤Ë»²²Ã¡£¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢À±Ì¾¤Ï¥¹¥Þ¥ÛÍÑ¥½¡¼¥·¥ã¥ëRPG¡Ö¥°¥é¥ó¥Ö¥ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¡Ö¥Ó¥«¥é¡×¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Äí±à¥¨¥ê¥¢¤Î¥³¥¹¥×¥ì»£±Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤ËÅú¤¨¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¢¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¡¢É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Í¤º¤ß¤ÎÂç¤¤Ê¼ª¤È¶äÈ±¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥Ó¥«¥é¡×¡£É÷¤ËÍÉ¤ì¤ë¥¹¥«¡¼¥È¤äºÙ¤«¤ÊÁõ¾þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥ß¥±¤ÏÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢31Æü¤Þ¤Ç2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£