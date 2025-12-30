¥×¥Á¼¯Åç¡¢¥Àー¥¹¥ì¥¤¥Àー¡Ö£¶·î¤ÎÅÔµÄÁª¤«¤éÇÓ³°¼çµÁ¤Î¸ÀÀâ¤¬ÌÜÎ©¤Á»Ï¤á¤¿¡×
ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÁªµó±éÀâ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¤Ç¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î¥×¥Á¼¯Åç¤È¥é¥Ã¥Ñー¤Î¥Àー¥¹¥ì¥¤¥Àー¡£12·î30Æü¤Î¡ÖÉðÅÄº½Å´¥é¥¸¥ª¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆó¿Í¤¬2025Ç¯¤ÎÁªµó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥×¥Á¡Öº£Ç¯1Ç¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È6·î¤ÎÅÔµÄÁª¤«¤é¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï7·î¤Î»²±¡Áª¤ÇÇÓ³°¼çµÁ¤Î¸ÀÀâ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢6·î¤ÎÅÔµÄÁª¤«¤é¡¢¤½¤ÎÍ½Ãû¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥Àー¥¹¡ÖËÍ¤éÅìµþÅÔÌ±¤Ê¤Î¤Ç¼«Ê¬»ö¤È¤·¤Æ¤â¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÔµÄ¸õÊä¤Ë¤âÎ¢¶âÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Î¢¶âÌäÂê¤ÇÈó¸øÇ§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Áªµó¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥×¥Á¡Ö¤¿¤À¤¿¤ÀÎ¢¶â¸õÊä¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦±éÀâ¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¥Àー¥¹¡ÖÎ¢¶âÌäÂê¤ò¤É¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢»Ù»ý¼Ô¤Ï¤½¤ì¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸½¾ì¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£À¤ÅÄÃ«¶è¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸õÊä¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥×¥Á¡Ö¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¸õÊä¤ÏÍ½Äê¤òÈ¯É½¤·¤Ê¤¤¥¹¥Æ¥ë¥¹¸õÊä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥Àー¥¹¡ÖÎ¢¶â¸õÊä¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤Ç±éÀâ¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
º½Å´¡ÖËÜÍè¤ÏÍè¤Æ²¼¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×
¥×¥Á¡Ö¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ä«°ì¤ÇÁªµó»öÌ³½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¸«¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤±¤Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¤«¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸á¸å3»þº¢¡¢²¼ËÌÂô±ØÁ°¤ËÍè¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸õÊä¤¬Íè¤ëÁ°¤Ë¿§¤ó¤Ê¸õÊä¤¬±éÀâ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¥Àー¥¹¡Ö²¼ËÌÂô¤Î±ØÁ°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬±éÀâ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇÁªµó¤Î»þ¤ÏÃ¯¤«¤·¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¸õÊä¤¬Íè¤ëÁ°¤Ë2¿Í¤Î¸õÊä¤¬±éÀâ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î2¸õÊä¤È¤â¤«¤Ê¤ê¥¥Ä¤¤ÇÓ³°¼çµÁÅª¤Ê±éÀâ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥×¥Á¡ÖÆÃÄêÀ¯ÅÞ¤À¤±¤¬ÇÓ³°¼çµÁÅª¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ìµ½êÂ°¤ò´Þ¤á¤ÆÆþ¤ìÂØ¤ï¤êÎ©¤ÁÂØ¤ï¤êÇÓ³°¼çµÁÅª¤Ê±éÀâ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×