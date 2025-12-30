¡Ú¥Á¥§¥Ã¥¯¡ÛµþÅÔ¡¦À²ÌÀ¿À¼Ò¤¬2026Ç¯¤ÎÌñÇ¯Áá¸«É½¤ò¸ø³« - Ìñ½ü¤±µ§´ê¤Î°ÕµÁ¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ï?
¿·Ç¯¤òÁ°¤Ë¡¢µþÅÔ¤ÎÀ²ÌÀ¿À¼Ò¤¬¡ÖÎáÏÂÈ¬Ç¯ ÌñÇ¯Áá¸«É½¡×¤òX¾å¤Ë¸ø³«¡£¤´¼«¿È¤ä¤´²ÈÂ²¤¬³ºÅö¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢°ìÂÁá¤¯¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦!
ÎáÏÂÈ¬Ç¯ÌñÇ¯Áá¸«É½¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
#Ìñ½ü¤±µ§´ê ¤Ï¡¢ËÜÍè¼«Ê¬¤Î¿´¤Î¤¦¤Á¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿ÅÃ¤òã±¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡£
ÌñÇ¯¤ÎÇ¯½é¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀáÊ¬¤ä¿·³Ø´ü¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ê¤É¡ÖÀáÌÜ¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡×¤È»×¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ª¼õ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://seimeijinja.jp/gokitou/yakuyoke/
(@seimeijinja¤è¤ê°úÍÑ)
À²ÌÀ¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÌñÇ¯¤ò¿ô¤¨ºÐ¤Î¡ÖÃË25ºÐ¡¦42ºÐ¡¦61ºÐ¡×¡Ö½÷19ºÐ¡¦33ºÐ¡¦61ºÐ¡×¤òËÜÌñ¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤òÁ°Ìñ¡¦¸åÌñ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌñÇ¯¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï²¿¤«ºÒ¤¤¤¬µ¯¤¤ë¤«¤â¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë»ö¸Î¤äÉÂµ¤¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤ã¡×¤È¿È¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿À¼Ò¤Ç¤ªã±¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À²ÌÀ¿À¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÌñ½ü¤±µ§´ê¤Ï¡¢ËÜÍè¿È¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ëºÒ¤¤¤òÈò¤±¤ë¡¢ã±¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Î¿´¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿Çº¤ß¤ä¿´¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿ãÒ¤ì¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¸æµ§´ê¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢µ§Åø¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÌñÇ¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ä¿Ê³Ø¡¦°ÛÆ°¤Ç¿·À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¡¢¿´¤òÍî¤ÁÃå¤±¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼õ¤±¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ë¤Û¤É!
¡Ö¤Ê¤ó¤«º£Ç¯¤ÏÄ´»Ò°¤¤¡×¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¿À¼Ò¤ÎÀÅ¤±¤µ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢¿´¤òÀ°¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Íè¤ëÎáÏÂÈ¬Ç¯¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
ÎáÏÂÈ¬Ç¯ÌñÇ¯Áá¸«É½¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£#Ìñ½ü¤±µ§´ê ¤Ï¡¢ËÜÍè¼«Ê¬¤Î¿´¤Î¤¦¤Á¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿ÅÃ¤òã±¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡£ÌñÇ¯¤ÎÇ¯½é¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀáÊ¬¤ä¿·³Ø´ü¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ê¤É¡ÖÀáÌÜ¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡×¤È»×¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ª¼õ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://t.co/wSYVApDcqU pic.twitter.com/AbTUK4xwvz- À²ÌÀ¿À¼Ò (@seimeijinja) December 13, 2025
ÎáÏÂÈ¬Ç¯ÌñÇ¯Áá¸«É½¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
#Ìñ½ü¤±µ§´ê ¤Ï¡¢ËÜÍè¼«Ê¬¤Î¿´¤Î¤¦¤Á¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿ÅÃ¤òã±¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡£
ÌñÇ¯¤ÎÇ¯½é¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀáÊ¬¤ä¿·³Ø´ü¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ê¤É¡ÖÀáÌÜ¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡×¤È»×¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ª¼õ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(@seimeijinja¤è¤ê°úÍÑ)
À²ÌÀ¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÌñÇ¯¤ò¿ô¤¨ºÐ¤Î¡ÖÃË25ºÐ¡¦42ºÐ¡¦61ºÐ¡×¡Ö½÷19ºÐ¡¦33ºÐ¡¦61ºÐ¡×¤òËÜÌñ¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤òÁ°Ìñ¡¦¸åÌñ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌñÇ¯¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï²¿¤«ºÒ¤¤¤¬µ¯¤¤ë¤«¤â¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë»ö¸Î¤äÉÂµ¤¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤ã¡×¤È¿È¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿À¼Ò¤Ç¤ªã±¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À²ÌÀ¿À¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÌñ½ü¤±µ§´ê¤Ï¡¢ËÜÍè¿È¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ëºÒ¤¤¤òÈò¤±¤ë¡¢ã±¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Î¿´¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿Çº¤ß¤ä¿´¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿ãÒ¤ì¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¸æµ§´ê¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢µ§Åø¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÌñÇ¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ä¿Ê³Ø¡¦°ÛÆ°¤Ç¿·À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¡¢¿´¤òÍî¤ÁÃå¤±¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼õ¤±¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ë¤Û¤É!
¡Ö¤Ê¤ó¤«º£Ç¯¤ÏÄ´»Ò°¤¤¡×¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¿À¼Ò¤ÎÀÅ¤±¤µ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢¿´¤òÀ°¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Íè¤ëÎáÏÂÈ¬Ç¯¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
ÎáÏÂÈ¬Ç¯ÌñÇ¯Áá¸«É½¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£#Ìñ½ü¤±µ§´ê ¤Ï¡¢ËÜÍè¼«Ê¬¤Î¿´¤Î¤¦¤Á¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿ÅÃ¤òã±¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡£ÌñÇ¯¤ÎÇ¯½é¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀáÊ¬¤ä¿·³Ø´ü¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ê¤É¡ÖÀáÌÜ¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡×¤È»×¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ª¼õ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://t.co/wSYVApDcqU pic.twitter.com/AbTUK4xwvz- À²ÌÀ¿À¼Ò (@seimeijinja) December 13, 2025