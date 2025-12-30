¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÈþ½÷¡É¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¾Þ¡¦Ê¡ÅÄ¿¿Îë¤µ¤ó¡¢¸½Ìò³ØÀ¸¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö Ì´¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡ÚMISS CIRCLE CONTEST 2025¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡Û¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÈþ½÷¡É¤ò·è¤á¤ë¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖMISS CIRCLE CONTEST 2025¡×¡Ê12·î13Æü³«ºÅ¡÷ÉÊÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Âçºå¶µ°éÂç³Ø¡¦3Ç¯¤ÎÊ¡ÅÄ¿¿Îë¡Ê¤Õ¤¯¤À¡¦¤Þ¤ê¤ó¡Ë¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¾Þ¤ò´Þ¤à5´§¡Ê¡Ö¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡×¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥¹¥¯¾Þ¡×¡ÖPHENIX EYE¾Þ¡×¡Ödazzlin¾Þ¡×¡Ë¤ò¼õ¾Þ¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¼õ¾ÞÄ¾¸å¤ÎÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤òÄ¾·â¤·¡¢¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¤ä¾Íè¤ÎÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤âÈþ½÷Â·¤¤¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÈþ½÷¡É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¾Þ¼õ¾Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªº£¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¡ÅÄ¡§¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¾Þ¤È¤¤¤¦ËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¼þ¤ê¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÈ¿¶Á¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¡ÅÄ¡§Í§¿Í¤«¤é¤ä²ÈÂ²¤«¤é¤â¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Ï²¬»³¤Ê¤Î¤Çº£Æü¤ÏÍè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í§Ã£¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿å¿§¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ä¡¢»ä¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤¿¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¼ º£²ó¤Î³èÆ°¤Ï¤´²ÈÂ²¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤Ï¤¤¡£²ÈÂ²¤ÎÍ§Ã£¤ä¡¢»Å»öÃç´Ö¤Ë¤âÅêÉ¼¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È½Ð¾ì¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
Ê¡ÅÄ¡§»ä¤Ë¤Ï¡Ö»ëÄ°¼Ô¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡¢ÊâÉý¤ò¹¤²¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬Âç¿Í¿ô¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬±þ±ç¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢±þ±ç¤µ¤ì¤ëÎ©¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¡ÅÄ¡§¸½ºß¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ä¥Æ¥ì¥Ó´ßÏÂÅÄ¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼ ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¡ÖÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¬¥ê¥Ð¡¼¡Á¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Á¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç³ØÀ¸¥ê¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤µ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿´ë¶È¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¡¢Î¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢À½ÉÊ¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ò¼ÒÄ¹¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼èºà¤ÎºÝ¤Ï¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤ÈÁê¼ê¤ÎÊý¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢Æüº¢¤«¤é¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È´ü´ÖÃæ¡¢ÈþÍÆ¤ÎÌÌ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¡ÅÄ¡§Ë»¤·¤¯¤ÆÈþÍÆ¤Ë»þ´Ö¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¤Ï¸µµ¤¤Ê´é¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÄ¹¤á¤Ë¿»¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±¿Æ°¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤ÈÂÎ¤òÌþ¤·¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ³Ø¶È¤ä¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼³èÆ°¤È¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÎ¾Î©¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¡ÅÄ¡§ËèÆü¤ÎÇÛ¿®¤¬¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£½¢³è¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âçºå¤«¤éÅìµþ¤Ø½µ¤Ë4²ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âËèÆüÇÛ¿®¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼ ÇÛ¿®¤ÏËèÆü·ç¤«¤µ¤ºÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢5·î¤«¤éËèÆüÇÛ¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤½¤ó¤ÊÂçÊÑ¤ÊÃæ¤Ç¤âÂ³¤±¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¡ÅÄ¡§ÇÛ¿®¤ò¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÅÙÇÛ¿®¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÊý¡¹¤¬ÂÎ¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢º£²ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ø¤Î±þ±ç¤Î¸ÀÍÕ¤ä¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»öÃç´Ö¤Ë¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤ò¤¦¤Þ¤¯´ÉÍý¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¿¤À¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¤òºï¤Ã¤Æ¡¢ÇÛ¿®¤â½¢³è¤â³Ø¹»¤âÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¡ÅÄ¡§¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤ò¥³¥á¥Ç¥£²½¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤Ç¡¢»ä¤Î¹¥¤¤Ê¥³¥ó¥È¤Ë¡Ö¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ«µ¯¤¤ë¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤ò¤Ä¤±¤ë¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤ÎÆ°ºî¤ò¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¥¶¤ÊÂæ»ì¤òÅö¤Æ¤Æ¥É¥é¥Þ²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£Ã¯¤â¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü¾ï¤òÉñÂæ²½¤Ç¤¤ëÁÛÁüÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÊª»ö¤òÂ¿ÌÌÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤ËèÆü¤ò¥É¥é¥Þ²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÆü¾ï¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼ º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤À½¢³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼½¢³è¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢»öÌ³½ê¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼³èÆ°¤â¤â¤Ã¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ ¾Íè¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤ÈÖÁÈ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¿Í¤Î»×¤¤¤äÇ®¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÀÆü¤ÎÊâÉý¤ò¹¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼´¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¾ðÊóÈÖÁÈ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë°û¿©Å¹¤Ë¹Ô¤±¤Ð´ë¶ÈÅØÎÏ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾¦Å¹³¹¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤½¤ÎÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÅ¹¼ç¤ä¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÇ®¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¡ÖÌÀÆü¤³¤³¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤È¤«¡Ö¤³¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦ÁªÂò»è¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ÖÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÊýË¡¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¡ÅÄ¡§Âç³Ø¿Ê³Ø¤òµ¡¤ËÂçºå¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²È»ö¤â³Ø¹»¤Î²ÝÂê¤â¥ß¥¹¥³¥ó³èÆ°¤â¤¹¤Ù¤Æ1¿Í¤Ç¤³¤Ê¤¹¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£Èá¤·¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤»þ¤ËÎ¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æüµ¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ù¤Ê¤³¤È¤äÈá¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÐíâ×¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ºÇ¸å¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¾Þ´Þ¤á5´§¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤¿Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤¬»×¤¦¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
Ê¡ÅÄ¡§¼´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë´èÄ¥¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æº£Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Î¼´¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ µ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
Âç³Ø¡¦³ØÇ¯¡§Âçºå¶µ°éÂç³Ø¡¦3Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§²¬»³¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§5·î24Æü
½êÂ°¥µ¡¼¥¯¥ë¡§¹ñºÝÊ¸³Ø¥¼¥ß¡¿³Ø½¬»Ù±ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢
¼ñÌ£¡§¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¡¢±Ç²è´Õ¾Þ
ÆÃµ»¡§´Ú¹ñ¸ì
¾Íè¤ÎÌ´¡§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖMISS CIRCLE CONTEST¡×¤È¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÂç³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£2010Ç¯ÅÙ¤Î½é³«ºÅ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¼ç¤Ê½Ð¿È¼Ô¤Ë¤ÏÀÄ»³¤Ê¤®¤µ¡ÊLiella!¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤ä¡¢µÜ»Ê°¦³¤¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢´¨Àî°½Æà¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢±üÌî¿è»Ò¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»³¸ý¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢ÅÄÊÕ¿¿ÆîÍÕ¡ÊÊ¡°æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢Â¼Èøè½ºÓ¡ÊÆüËÜ³¤¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢»³Ãæ¤¢¤ê¤µ¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢Í§·Ã²¹¹á¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢°æ¼êÈþ´õ¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢ÇôÃ«°¡Íý¼Ó¡Ênon-no girls¡Ë¤é¤¬¤¤¤ë¡£
16Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤âÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÌ´¤ò¤â¤ÄÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢»¨»ï¡¢Âç·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î½Ð±é¸¢¤Ê¤É¤â·ü¤±¤¿¸·¤·¤¤¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢12¿Í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬É½¾´¼°¤ÎÉñÂæ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡Ê¡ÅÄ¿¿Îë¤µ¤ó¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¾Þ¼õ¾Þ¤Î¿´¶
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¾Þ¼õ¾Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªº£¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¡ÅÄ¡§¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¾Þ¤È¤¤¤¦ËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¼þ¤ê¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÈ¿¶Á¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¡ÅÄ¡§Í§¿Í¤«¤é¤ä²ÈÂ²¤«¤é¤â¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Ï²¬»³¤Ê¤Î¤Çº£Æü¤ÏÍè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í§Ã£¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿å¿§¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ä¡¢»ä¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤¿¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¼ º£²ó¤Î³èÆ°¤Ï¤´²ÈÂ²¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤Ï¤¤¡£²ÈÂ²¤ÎÍ§Ã£¤ä¡¢»Å»öÃç´Ö¤Ë¤âÅêÉ¼¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢¡Ê¡ÅÄ¿¿Îë¤µ¤ó¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È½Ð¾ì¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
Ê¡ÅÄ¡§»ä¤Ë¤Ï¡Ö»ëÄ°¼Ô¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡¢ÊâÉý¤ò¹¤²¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬Âç¿Í¿ô¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬±þ±ç¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢±þ±ç¤µ¤ì¤ëÎ©¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¡ÅÄ¡§¸½ºß¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ä¥Æ¥ì¥Ó´ßÏÂÅÄ¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼ ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¡ÖÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¬¥ê¥Ð¡¼¡Á¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Á¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç³ØÀ¸¥ê¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤µ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿´ë¶È¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¡¢Î¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢À½ÉÊ¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ò¼ÒÄ¹¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼èºà¤ÎºÝ¤Ï¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤ÈÁê¼ê¤ÎÊý¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢Æüº¢¤«¤é¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ê¡ÅÄ¿¿Îë¤µ¤ó¡¢ËèÆüÇÛ¿®¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿ÍýÍ³
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È´ü´ÖÃæ¡¢ÈþÍÆ¤ÎÌÌ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¡ÅÄ¡§Ë»¤·¤¯¤ÆÈþÍÆ¤Ë»þ´Ö¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¤Ï¸µµ¤¤Ê´é¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÄ¹¤á¤Ë¿»¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±¿Æ°¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤ÈÂÎ¤òÌþ¤·¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ³Ø¶È¤ä¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼³èÆ°¤È¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÎ¾Î©¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¡ÅÄ¡§ËèÆü¤ÎÇÛ¿®¤¬¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£½¢³è¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âçºå¤«¤éÅìµþ¤Ø½µ¤Ë4²ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âËèÆüÇÛ¿®¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼ ÇÛ¿®¤ÏËèÆü·ç¤«¤µ¤ºÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢5·î¤«¤éËèÆüÇÛ¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤½¤ó¤ÊÂçÊÑ¤ÊÃæ¤Ç¤âÂ³¤±¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¡ÅÄ¡§ÇÛ¿®¤ò¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÅÙÇÛ¿®¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÊý¡¹¤¬ÂÎ¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢º£²ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ø¤Î±þ±ç¤Î¸ÀÍÕ¤ä¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»öÃç´Ö¤Ë¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤ò¤¦¤Þ¤¯´ÉÍý¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¿¤À¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¤òºï¤Ã¤Æ¡¢ÇÛ¿®¤â½¢³è¤â³Ø¹»¤âÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ê¡ÅÄ¿¿Îë¤µ¤ó¡¢Æ´¤ì¤Ï¥Ð¥«¥ê¥º¥à
¡½ Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¡ÅÄ¡§¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤ò¥³¥á¥Ç¥£²½¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤Ç¡¢»ä¤Î¹¥¤¤Ê¥³¥ó¥È¤Ë¡Ö¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ«µ¯¤¤ë¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤ò¤Ä¤±¤ë¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤ÎÆ°ºî¤ò¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¥¶¤ÊÂæ»ì¤òÅö¤Æ¤Æ¥É¥é¥Þ²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£Ã¯¤â¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü¾ï¤òÉñÂæ²½¤Ç¤¤ëÁÛÁüÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÊª»ö¤òÂ¿ÌÌÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤ËèÆü¤ò¥É¥é¥Þ²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÆü¾ï¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼ º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤À½¢³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼½¢³è¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢»öÌ³½ê¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼³èÆ°¤â¤â¤Ã¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ ¾Íè¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤ÈÖÁÈ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¿Í¤Î»×¤¤¤äÇ®¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÀÆü¤ÎÊâÉý¤ò¹¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼´¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¾ðÊóÈÖÁÈ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë°û¿©Å¹¤Ë¹Ô¤±¤Ð´ë¶ÈÅØÎÏ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾¦Å¹³¹¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤½¤ÎÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÅ¹¼ç¤ä¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÇ®¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¡ÖÌÀÆü¤³¤³¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤È¤«¡Ö¤³¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦ÁªÂò»è¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ê¡ÅÄ¿¿Îë¤µ¤ó¤¬Èá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÊýË¡
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ÖÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÊýË¡¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¡ÅÄ¡§Âç³Ø¿Ê³Ø¤òµ¡¤ËÂçºå¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²È»ö¤â³Ø¹»¤Î²ÝÂê¤â¥ß¥¹¥³¥ó³èÆ°¤â¤¹¤Ù¤Æ1¿Í¤Ç¤³¤Ê¤¹¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£Èá¤·¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤»þ¤ËÎ¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æüµ¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ù¤Ê¤³¤È¤äÈá¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÐíâ×¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ê¡ÅÄ¿¿Îë¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í
¡½ ºÇ¸å¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¾Þ´Þ¤á5´§¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤¿Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤¬»×¤¦¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
Ê¡ÅÄ¡§¼´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë´èÄ¥¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æº£Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Î¼´¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ µ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Ê¡ÅÄ¿¿Îë¡Ê¤Õ¤¯¤À¡¦¤Þ¤ê¤ó¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Âç³Ø¡¦³ØÇ¯¡§Âçºå¶µ°éÂç³Ø¡¦3Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§²¬»³¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§5·î24Æü
½êÂ°¥µ¡¼¥¯¥ë¡§¹ñºÝÊ¸³Ø¥¼¥ß¡¿³Ø½¬»Ù±ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢
¼ñÌ£¡§¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¡¢±Ç²è´Õ¾Þ
ÆÃµ»¡§´Ú¹ñ¸ì
¾Íè¤ÎÌ´¡§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¢¡¡ÖMISS CIRCLE CONTEST¡×¤È¤Ï¡©
¡ÖMISS CIRCLE CONTEST¡×¤È¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÂç³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£2010Ç¯ÅÙ¤Î½é³«ºÅ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¼ç¤Ê½Ð¿È¼Ô¤Ë¤ÏÀÄ»³¤Ê¤®¤µ¡ÊLiella!¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤ä¡¢µÜ»Ê°¦³¤¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢´¨Àî°½Æà¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢±üÌî¿è»Ò¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»³¸ý¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢ÅÄÊÕ¿¿ÆîÍÕ¡ÊÊ¡°æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢Â¼Èøè½ºÓ¡ÊÆüËÜ³¤¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢»³Ãæ¤¢¤ê¤µ¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢Í§·Ã²¹¹á¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢°æ¼êÈþ´õ¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢ÇôÃ«°¡Íý¼Ó¡Ênon-no girls¡Ë¤é¤¬¤¤¤ë¡£
16Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤âÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÌ´¤ò¤â¤ÄÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢»¨»ï¡¢Âç·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î½Ð±é¸¢¤Ê¤É¤â·ü¤±¤¿¸·¤·¤¤¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢12¿Í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬É½¾´¼°¤ÎÉñÂæ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û