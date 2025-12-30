¡ÈÆüËÜ°ì²Ä°¦¤¤¿·ÆþÀ¸¡É¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¾Þ¡¦¿û°æ½ã°¦¤µ¤ó¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤é·ÝÇ½³èÆ° ¡È¥ß¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÆüËÜÂåÉ½¡ÉÊì¤«¤é¤â»É·ã¡ÚFRESH CAMPUS CONTEST 2025¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡ÛÆüËÜ°ì¤Î¿·ÆþÀ¸¤ò·è¤á¤ë¥ß¥¹¥³¥ó¡ÖFRESH CAMPUS CONTEST¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ë2025¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Õ¥ì¥¥ã¥ó¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÄÅÅÄ½ÎÂç³Ø¤Î¿û°æ½ã°¦¡Ê¤¹¤¬¤¤¡¦¤¢¤ê¤¢¡Ë¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¼õ¾ÞÄ¾¸å¤Î¿û°æ¤µ¤ó¤òÄ¾·â¤·¡¢¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¤ä¾Íè¤ÎÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤âÈþ½÷Â·¤¤¡ÈÆüËÜ°ì²Ä°¦¤¤¿·ÆþÀ¸¡É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á18¿Í
¡¼ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¾Þ´Þ¤á3´§¼õ¾Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªº£¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤º¤Ï3¤Ä¤â¾Þ¡Ê¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¾Þ¡×¡¢¡Ö¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡×¡¢¡ÖMERCURYDUO¾Þ¡×¡Ë¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£È¯É½¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ï¶Ã¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´é¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²¿¤«1¤Ä¾Þ¤¬¼è¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢3¤Ä¤â¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¥¥ã¥ó¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç»ä¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼ ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Â®Êó¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤Î¤ßÀè¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤À¤±¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¼ ¤´²ÈÂ²¤âº£²ó¤Î³èÆ°¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¼«¿È¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ß¥¹¥³¥ó¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤¬¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤â¼ø¾Þ¼°¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÄ¾ÀÜ¤Ï²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤¤¡¢²ÈÂ²¤â3´§¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼ º£¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾®³Ø4Ç¯À¸¤«¤é³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¡ÖPopteen¡×¡Ê³ÑÀî½Õ¼ù»öÌ³½ê¡Ë¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢É½»æ¤ò¾þ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹â¹»1Ç¯À¸¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø1Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ê¡Öº£¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î¡Ö¥Õ¥ì¥¥ã¥ó¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼ ¥â¥Ç¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢²»³Ú³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Êì¤¬¥ß¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÆüËÜÂåÉ½¡¢»Ð¤â¥¥Ã¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò³è¤«¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ»¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°ã¤¦·Á¤Ç¤ÎÉ½¸½¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú¤Ç¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºî»ìºî¶Ê¤â¤¿¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î3·î¤Î¡ÖÄ¶½½Âå¡×¤Ç¤Ï¥®¥¿¡¼¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤âÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼ ³Ø¶È¤È¤ÎÎ¾Î©¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Âç³Ø¤¬ËèÆü¤¢¤ê¡¢ÇÛ¿®»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÇÛ¿®¤¬°ìÈÖ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¿³ºº´ü´ÖÃæ¤ÏËèÆüÇÛ¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼ Î¾Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
³Ø¹»¤Î¶õ¤¥³¥Þ¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¤ê¡¢¿³ºº´ü´ÖÃæ¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¹µ¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÝÂê¤òÍ§¤À¤Á¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËèÆüÇÛ¿®¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È´ü´ÖÃæ¡¢ÈþÍÆ¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¥¡¼¥×¤ÎÌÌ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ó¥¿¥ß¥ó¤äÅ´Ê¬¤Î¥¸¥å¡¼¥¹¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿ ¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ËèÆüÃÙ¹ï¤·¤½¤¦¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈÂÎ·¿°Ý»ý¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼ ÈþÍÆË¡¤Ê¤É¤Ç»²¹Í¤Ë¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡ÊWONYOUNG¡Ë¤µ¤ó¤¬¿å¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢»ä¤â¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¿ÈÄ¹¤â¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡¼ Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖPopteen¡×¥â¥Ç¥ë¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤òÁ´Éô³ð¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë»Ñ¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ç¡¼¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¤´°§»¢¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤Êý¤Ç¡¢À¸¤Ç¸«¤¿»þ¤Î¥ª¡¼¥é¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª»ä¤â¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤ÆÌ´¤ËÆÍ¤¿Ê¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
0ºÐ¤«¤é8ºÐ¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾Íè¤ÏÆüËÜ¤È³¤³°¤ò·Ò¤°¤è¤¦¤Ê¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¤âÆü¾ï²ñÏÃ¥ì¥Ù¥ë¤ÇÏÃ¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï±Ñ¸ì¤Î²Î»ì¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸ÀÍÕ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤âÄÌ¤¸¹ç¤¨¤ë²»³Ú¤Î³èÆ°¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼ º£¸å½Ð±é¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤ÈÖÁÈ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¡Ë¤È¤¤¤¦Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£Ëè²ó¥í¥±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤½¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¾ðÊóÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿û°æ¤µ¤ó¤Î¡ÖÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«À®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¼þ¤ê¤«¤é¸«¤¿¤é¤½¤¦¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÀÎ¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ëº£¤Ï²¿¤Î³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¿É¤¤»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤âÉ½¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢²¿¤â»Å»ö¤¬¤Ê¤¤»þ´ü¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¤À¡¢¼«Ê¬¤«¤éÄ©Àï¤·¤Ê¤¤¤È²¿¤â·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö19ºÐ¤Îº£¤Ïº£¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢²¿¤Ë¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼ º£²ó¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¾Þ´Þ¤á3´§¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤¿¿û°æ¤µ¤ó¤¬»×¤¦¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²¿»ö¤Ë¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤«¤é¤·¤¿¤éº¬µò¤Î¤Ê¤¤¼«¿®¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢¼«Á³¤È±¿¤â²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ µ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³Ø¡§ÄÅÅÄ½ÎÂç³Ø
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
ÃÂÀ¸Æü¡§6·î8Æü
¼ñÌ£¡§Ì¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ
ÆÃµ»¡§±Ñ²ñÏÃ
¾Íè¤ÎÌ´¡§À¤³¦Ãæ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ëÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ç¤¹
¡ÖFRESH CAMPUS CONTEST¡×¤Ï¡¢Âç³Ø¡¦ÀìÌç³Ø¹»¿·ÆþÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£2010Ç¯ÅÙ¤Î½é³«ºÅ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¼ç¤Ê½Ð¿È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢±§ÆâÍüº»¡ÊTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢¾åÂ¼ºÌ⼦¡ÊTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢ÂìºÚ·î¡Ê⽇ËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢ÃæÂ¼ËãÈþ¡Ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¡¢°æ⼝°½⼦¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢ÃæÀî¹ÈÍÕ¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÀÆÆ£Î¤Æà¡Ê¥â¥Ç¥ë¡¦¥ß¥¹½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ë¡¢Ä¹Ã«Àî¿·Æà¡Ê¸µAKB48¡Ë¡¢ÆîÌîÇÃÆá¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢Í²ìÎç¹á¡Ê¥Æ¥ìÄ«³ØÀ¸¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ë¡¢±ÝËÜ¤æ¤¤¤Ê¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡ËÅù¤¬¤¤¤ë¡£
16Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤âÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÌ´¤ò¤â¤ÄÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢»¨»ï¡¢Âç·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î½Ð±é¸¢¤Ê¤É¤â·ü¤±¤¿¸·¤·¤¤¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢18¿Í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬É½¾´¼°¤ÎÉñÂæ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
