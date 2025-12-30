°ËÆ£±ÑÌÀ¼ç±é¡Ö¥É¥ó¥±¥Ä season2¡×ºÇ½ª²ó¡¢¾×·âÅ¸³«¤Ë»ëÄ°¼Ô¶Ã¤ ¡È°ÕÌ£¿¼¡É¥é¥¹¥È¤Ë¤âÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ö¶¸µ¤Åª¤Ç¸ÆµÛËº¤ì¤¿¡×¡ÖÂ³ÊÔ´õË¾¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡ÛÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£±ÑÌÀ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëDMM TV¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥É¥ó¥±¥Ä season2¡×¤ÎºÇ½ªÏÃ¤¬¡¢12·î26Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¾×·â¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥É¥ó¥±¥Ä2¡×¹³Áè¤ÎÁ´ËÆ¤¬¤ï¤«¤ëÀªÎÏÁê´Ø¿Þ
¸¶ºî¼Ô¡¦¤¿¡¼¤·»á¤Ë¤è¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×930ËüÉôÆÍÇË¡Ê¢¨ÅÅ»Ò´Þ¤à¡Ë¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¥É¥ó¥±¥Ä¡×¡£Å¨ÂÐ¤¹¤ëÁÈ»öÌ³½ê¤Ë¥í¥±¥Ã¥È¥é¥ó¥Á¥ã¡¼¤ò¤Ö¤Á¤³¤ß¡¢°ÊÍè¡Ö¥í¥±¥Þ¥µ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤º¼Ô¡¦ÂôÅÄ¥Þ¥µ¥È¥·¡Ê°ËÆ£¡Ë¤¬¡¢ËÌ¶å½£¤òÉñÂæ¤ËÌäÅúÌµÍÑ¤ËË½¤ì¤Þ¤¯¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥±¥Þ¥µ¤È¥É¥à¡ÊSHOOT¡Ë¤Î»àÆ®¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¡È¤Ï¤°¤ì·î¡É¤ÈÈ¾¥°¥ì¤Ë¤è¤ëÁÔÀä¤Ê¹³Áè¤¬Âç¤¤Ê¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
ÆâÉô¹³Áè¤¬·ã²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ëÃæ¡¢·Ù»¡¤Ï»öÂÖ¤ò¼ý½¦¤¹¤Ù¤¯¡¢¹´Î±Ãæ¤À¤Ã¤¿¥«¥ê¥¹¥Þ¡¦µÜËÜ²ñÄ¹¤òÊÝ¼á¡£µÜËÜ¤ÏÚôÁÈÁÈÄ¹¡¦Ìî¹¾Ã«¡ÊÌøÍÕÉÒÏº¡Ë¤Ë°úÂà¤òÇ÷¤ë¤¬¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Ìî¹¾Ã«¤Ïº´Æ£·º»ö¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤ò¿Í¼Á¤ËÎ©¤Æ¤³¤â¤ë¡£º´Æ£·º»ö¤ÎÆ¬¤Ë½Æ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¡¢¼«Ê¬¤ò·â¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë·Ù»¡¤Ø°ÒÀª¤è¤¯Àú¤ëÌî¹¾Ã«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥±¥Þ¥µ¤¬¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢·Ù»¡¤äÌî¼¡ÇÏ¤ËÊñ°Ï¤µ¤ì¤¿¼«Ê¬¤¬¡Ö¤É¤óµÍ¤Þ¤ê¡×¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¡£¤½¤³¤ÇÌî¹¾Ã«¤Ï¡Ö¤³¤²¤Ê¤É¤óµÍ¤Þ¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¥ä¥¯¥¶¤Î°ÕÃÏ¤ÏÄÌ¤¹¤±¤Î¤¦¡×¡Ö¤¤µ¤ó¤é¤ÎÇ¾¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Á¤ã¤ë¡£ËÜÊª¤Î¥ä¥¯¥¶¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ï¡¢µÁ¤È¶¢¤ÎÀº¿À¤¸¤ã¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥ä¥¯¥¶¡¢¥Ð¥ó¥¶¥¤¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¤Æ¼«¤é¤ÎÆ¬¤ò·â¤ÁÈ´¤¤¤¿¡£
ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Ìî¹¾Ã«¤¬¼«¤é»à¤òÁª¤Ö¶Ã¤¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¡×¡ÖÌøÍÕ¤µ¤ó¤¬¶¸µ¤Åª¤Ç¸ÆµÛËº¤ì¤¿¡×¡Ö°µ´¬¤Î¼Çµï¡×¡Ö¾×·âÅª¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Â³½Ð¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¸å¤Î½½¸ÞÌëÁÈ¤Î±Æ¤Î¼Â¹ÔÉôÂâ¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¿ùÅÄ¡ÊÁá²µ½÷ÂÀ°ì¡Ë¤¬¡¢°ÕÌ£¿¼¤²¤ËÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤«°ÕÌ£¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡Ö·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡©¡×¡ÖÂ³ÊÔ´õË¾¡×¡Ö°ÕÌ£¿¼¤Ê¥é¥¹¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡°ËÆ£±ÑÌÀ¼ç±é¡Ö¥É¥ó¥±¥Ä season2¡×
¢¡¡Ö¥É¥ó¥±¥Ä season2¡×Ìî¹¾Ã«¡ÊÌøÍÕÉÒÏº¡Ë¡¢¾×·â¤ÎÅ¸³«
¢¡¡Ö¥É¥ó¥±¥Ä season2¡×¾×·âÅ¸³«¡õ°ÕÌ£¿¼¥é¥¹¥È¤ËÈ¿¶Á
