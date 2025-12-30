¥Õ¥¸¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¤¬4Ç¯9¤«·î¤Ç½ªÎ»¡¡¡Ö½Ð¶Ø¡×Á¼ÃÖ¤â¤¢¤ê...ÈÖÁÈ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¤«
2025Ç¯12·î19Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¤¬Ìó4Ç¯9¤«·î¤ÎÎò»Ë¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
24Ç¯2·î2Æü¤Þ¤Ç¤Ï¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤ò»Ê²ñ¤È¤·¤¿¡Ø¿Í»Ö¾¾ËÜ¤Î¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ß¤Ë¤è¤ê¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÑ¹¹¡£»Ê²ñ¤òÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤µ¤ó¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢25Ç¯10·î¤ËÀéÄ»¤Î2¿Í¤«¤é¹ßÈÄ¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯Æâ½ªÎ»¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤Î¤ª¼ò¶Ø»ßÎá¡×
25Ç¯10·î31Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Âç¸ç¤µ¤ó¤¬VTR¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥Î¥Ö¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¤ä¤á¤Þ¡¼¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²«¶â´ü¤ÎÌ¾¥³¥Ô¡¼¤ò¤â¤¸¤ê¡¢¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Æ¥ì¥Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ÈÈéÆù¤Ã¤¿È¯¸À¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿º¢¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
23Ç¯10·î¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï½÷Í¥¡¦µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¤¬¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ÇÅ¥¿ì¤·¡¢Âç¸ç¤µ¤ó¤Ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¿¥Ã¥Á¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¡Ö°û¤ß¹Ô¤³¤¦¡×¡ÖÀÖ¤¤»å¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£Âç¸ç¤µ¤ó¤â¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¨¥¨Æ÷¤¤¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö²¼¤«¤é¸«¤Æ¤â¥¨¥¨½÷¡ª¡×¤È¹üÈ´¤¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î²ó¤ÏTVer¡¦FOD¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ç128ËüºÆÀ¸¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢µÈÀ¥¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤Î¤ª¼ò¶Ø»ßÎá¡×¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡£µÈÀ¥¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢THE RAMPAGE¤Î¿Ø¤µ¤ó¤Ï23Ç¯8·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¼ýÏ¿Á°¤Ë¥¦¥©¥Ã¥«¤ò10ÇÕ°û¤ßÅ¥¿ì¡£24Ç¯7·î¤Î½Ð±é¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥©¥Ã¥«¤ò30ÇÕ¤âÄË°û¤·¡¢ÂçÀ¼¤Ç¥¬¥ä¤òÆþ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¼ºÂÖ¤ò¸«¤»¤¿¡£·ë²Ì¡¢¿Ø¤µ¤ó¤Ï»öÌ³½ê¤«¤é½Ð±é¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢25Ç¯8·î¡¢È¿¾Ê¤Î°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ËÜÍè¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÇä¤ê¤Ï¡Ö¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¡×¤Ç¸ì¤é¤ì¤ëËÜ²»¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö½Ð¶Ø¡×Á¼ÃÖ¤¬Áê¼¡¤®¡¢°û¼ò¤ò¹µ¤¨¤ëÌ·½â¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤â±ê¾å¤ò·Ù²ü¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡Ö¼ò¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã±¤Ê¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¤¤¤«¤Ë¿ô»ú¤¬¤È¤ì¤½¤¦¤Ê¥²¥¹¥È¤ò¸Æ¤Ö¤«¡×¡Ö¥È¡¼¥¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤Ê¬ÀÏ¤Ë¸Ç¼¹¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¡Öº¬ËÜ¡×¤½¤Î¤â¤Î¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤Þ¤Þ·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¡£ÈÖÁÈ½ªÎ»¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¡¢É¬Á³¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊÀîÀ¥¹§Íº¡Ë