¥É¥ë±ßºÆ¤Ó£±£µ£¶±ßÂæ³ä¤ì¡¢ÊÆ³ôÀèÊª¤Ê¤ÉÆðÄ´¤Ç¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë±ßºÆ¤Ó£±£µ£¶±ßÂæ³ä¤ì¡¢ÊÆ³ôÀèÊª¤Ê¤ÉÆðÄ´¤Ç¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥É¥ë±ß¤ÏºÆ¤Ó156±ßÂæ¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¯¥í¥¹±ß¤âÆðÄ´¤Ç¡¢¥æー¥í±ß¤Ï183.55ÉÕ¶á¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï210.58ÉÕ¶á¤ËËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ³ôÀèÊª¤Ê¤É¤¬»þ´Ö³°¼è°ú¤ÇÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯·Ù²üÅª¤Ê±ßÇã¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡155.96¡¡EUR/JPY¡¡183.59¡¡GBP/JPY¡¡210.58
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥É¥ë±ß¤ÏºÆ¤Ó156±ßÂæ¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¯¥í¥¹±ß¤âÆðÄ´¤Ç¡¢¥æー¥í±ß¤Ï183.55ÉÕ¶á¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï210.58ÉÕ¶á¤ËËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ³ôÀèÊª¤Ê¤É¤¬»þ´Ö³°¼è°ú¤ÇÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯·Ù²üÅª¤Ê±ßÇã¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡155.96¡¡EUR/JPY¡¡183.59¡¡GBP/JPY¡¡210.58