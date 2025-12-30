²¹ÀôÎ¹´Û¤Ë¥¯¥Þ¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡×¤Ç¶î½ü ÀçÂæ»Ô
¡¡ÀçÂæ»Ô¤ÎºîÊÂ²¹Àô¤Ë¤¢¤ëÎ¹´Û¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¤´¤ß¤òµù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤ä¥Ï¥ó¥¿¡¼¤é¤¬½ÐÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤¿²¹ÀôÎ¹´Û¼þÊÕ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸áÁ°10»þ50Ê¬¤´¤í¡¢ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶è¤Î¡ÖÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ìPremiumÀçÂæºîÊÂ¡×¤ÎÃÏ²¼¤Ë¤¢¤ë¤´¤ß½¸ÀÑ¾ì¤Ç¤´¤ß¤ò¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Þ¤ò½¾¶È°÷¤¬ÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¤Ç·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌÊó¤«¤é¤ª¤è¤½5»þ´Ö¸å¤Î¸á¸å4»þÁ°¤ËÀçÂæ»Ô¤«¤é°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤¿¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Ç¥¯¥Þ¤ò¶î½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹65¥»¥ó¥Á¤Î¥ª¥¹¤Î»Ò¥°¥Þ¤Ç¡¢À¸¸å6¥«·î¤¯¤é¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Î¹´Û¤Ç¤Ï¡¢µÒ¤ËÂÐ¤··úÊª¤Î³°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë