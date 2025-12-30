¡Ø¤«¤Þ¤¤¥¬¥Á¡ÙÇ¯ÌÀ¤±Ä¾¸å¤ËÂç¹¥É¾´ë²è¡Ö¤Ç¤Ê¡¢ÏÃ¤Ï¤³¤³¤«¤é¤ä¤Í¤ó¡×2»þ´ÖSPÊüÁ÷¡ª
¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡ÊßÀ²ÈÎ´°ì¡¢»³Æâ·ò»Ê¡Ë¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø¤«¤Þ¤¤¥¬¥Á¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢Ç¯ÌÀ¤±Ä¾¸å¤«¤é¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ëÈ¯¿Ê¡£
¤¿¤ÀÉÝ¤¤ÏÃ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È³Ú¤·¤²¤ÊÌÌÇò¥È¡¼¥¯¡É¤«¤éµÞÅ¾Ä¾²¼¤Ç¡ÈÄ»È©¥â¥Î¤ÎÉÝ¤¤ÏÃ¡É¤ËÅ¾´¹¤µ¤»¤ë¿·´¶³Ð¤ÎÂç¹¥É¾¥È¡¼¥¯´ë²è¡Ö¤Ç¤Ê¡¢ÏÃ¤Ï¤³¤³¤«¤é¤ä¤Í¤ó¡×¤¬2»þ´ÖSP¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
ÄÌ»»9²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ¡£»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Æ£ËÜÉÒ»Ë¡ÊFUJIWARA¡Ë¡¢¿¿±ÉÅÄ¸¡Ê¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¡Ë¡¢ËôµÈÄ¾¼ù¡Ê¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡¢ÄÍËÜÄ¾µ£¡Ê¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÂè3²óÂç²ñ¤Î²¦¼Ô¡¦Ê¡ÅÄËãµ®¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¡¢¤³¤Î´ë²è¤Ç²¿ÅÙ¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ëÀäÂÐ²¦¼Ô¡¦¹¥°æ¤Þ¤µ¤ª¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ëNCT127¤Î¥æ¥¦¥¿¡ÊÃæËÜÍªÂÀ¡Ë¡õÄ«ÆüÆà±û¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¡¢¡Ö¥ª¥â¥³¥ï²¦¡×¤Î±É´§¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©
ÏÓ¤Ë³Ð¤¨¤¢¤ê¤Î¸ì¤ê¼ê¤¿¤Á¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÄÍËÜ¡£¡ÖÎî´¶¤Î¤¢¤ë¿ÆÀÌ¤Î¾¯½÷¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·»Ï¤á¤ëÄÍËÜ¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«½øÈ×¤Î¾Ð¤¤ÏÃ¥Ñ¡¼¥È¤«¤é·Ý¿Í¤¿¤Á¤ò¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÉÝ¤¬¤é¤»¤ëÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ë¡Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡ÖÁêÊý¡¦¸¶À¾¹§¹¬¤Î²È¤«¤é¤Îµ¢¤êÆ»¤Ç¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¡×¡¢»³Æâ¤Ï¡Ö¿¼Ìë¤Î³ÖÎ¥ÉÂÅï¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿´Îî¥ª¥â¥³¥ïÏÃ¤ÇÂ¾¤ò°µÅÝ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀïØË¤Î¡È¿Í¥³¥ïÏÃ¡É¤âÂ³¡¹¡£ßÀ²È¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡ÖÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¶ÃØ³¹ÔÆ°¡×¤Ë¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¶²ÉÝ¤Î¤¢¤Þ¤êÁ´°÷¥Õ¥ê¡¼¥º¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥ª¥Á¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¿¿±ÉÅÄ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ï¡¢°ìÆ±Êü¿´¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢³©Àî¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿Êª¸ì¤ÎÌ¾¼ê¡¦ËôµÈ¤¬¡¢°Õ³°¤ä°Õ³°¡¢ÄËº¨¤Î¼ºÂÖ¤ò±é¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÞÕ¿È¤Î¥ª¥â¥³¥ïÏÃ¤ò¸ì¤ê½ª¤¨¤ë¤ä¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¤¬°¤¤¡ª¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤¬»¦Åþ¡£ËôµÈ¤Ï°ìÂÎ¡¢²¿¤ò¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¤½¤·¤Æ¡¢ÎòÂå²¦¼Ô¤Î¹¥°æ¡õÊ¡ÅÄ¤Ï¡¢¤è¤ê°ìÁØËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿ÏÃ½Ñ¤È¥Í¥¿¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ò¼¡¡¹¤È¤ª¸«Éñ¤¤¡£
Ê¡ÅÄ¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡Ö¥¤¥¿¥º¥éÅÅÏÃ¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢ßÀ²È¤â¡Ö¥Éµé¤ËÉÝ¤¤¡×¤È´é¤ò¤³¤ï¤Ð¤é¤»¤Æ½Ì¤ß¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¡£°ìÊý¡¢ÀäÂÐ²¦¼Ô¡¦¹¥°æ¤Ï¡ÖÌëÃæ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¡×¡õ¡ÖÌ¡µÊ¤Î½÷¤Î»Ò¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÄ»È©ÃÏ¹ö¤Ø¤È¤¤¤¶¤Ê¤¦¡£
¼ýÏ¿¸å¡¢¡Ö¿´Îî¸½¾Ý¤ËÁø¤¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡¢ÉÝ¤¤ÏÃ¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥¦¥¿¤Ï¡¢¡ÖÉÝ¤¤ÏÃ¤ÈÌÌÇò¤¤ÏÃ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¡£¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¤Þ¤¿Ä«Æü¤â¡¢¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢3¿Í¤¯¤é¤¤¤ÎÏÃ¤Ë¤Ï¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿´Çï¿ô¤Î¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¸ì¤ê¼ê¤¿¤Á¤â¡Öº£²ó¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê»³Æâ¡Ë¡¢¡Ö²áµî°ì¥ì¥Ù¥ë¡ª¡×¡Ê¹¥°æ¡Ë¡¢¡ÖÉÝ¤¹¤®¤Æº£Æü¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ£ËÜ¡Ë¤ÈºÇ¹â¤Ë¿Ì¤¨¤¿¡Ö¤Ç¤Ê¡¢ÏÃ¤Ï¤³¤³¤«¤é¤ä¤Í¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢¿³ºº°÷¤Î¥æ¥¦¥¿¡õÄ«Æü¤â¼«¤é¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¤ò¹ðÇò¡£¥æ¥¦¥¿¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÍ©ÂÎÎ¥Ã¦ÂÎ¸³¡×¡¢¤½¤·¤ÆÄ«Æü¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ËÅÅ¼Ö¤Ç¿²²á¤´¤·¤¿»þ¤ÎÂÎ¸³¡×¡£¤¢¤Î»þ°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢º£¤³¤³¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»×¤ï¤º¥¾¥¯¥Ã¤È¤·¤¿2¿Í¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¤ÏÉ¬Ä°¤À¡£