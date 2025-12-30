NBAÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¥·¥¹¥ÈTOP10¤Ë²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ÄÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡È¾×·â¤Î¥ªー¥Ðー¥Ø¥Ã¥É¥Ñ¥¹¡É¤¬Æ²¡¹9°Ì
¡¡12·î30Æü¡¢NBA¤Ï¸ø¼°X¤Ç¡ØTOP 10 ASSISTS OF 2025¡Ù¤òÈ¯É½¡£²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥ººßÀÒ»þ¤Î2024－25¥·ー¥º¥ó¤Ë¸«¤»¤¿¥¢¥·¥¹¥È¤¬9°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¤ÎNBAÁ´»î¹ç¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤â¤Î¡£10°Ì¤Ë¤ÏÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿2025－26¥·ー¥º¥ó¤Î¥¨¥ß¥ìー¥ÄNBA¥«¥Ã¥×·è¾¡Àï¤Ç¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¥«ー¥ë¡¦¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¿¥¦¥ó¥º¤¬¸«¤»¤¿¡¢¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¡Ê¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º¡Ë¤ÎÏÆ¤Î²¼¤òÄÌ¤·¤¿±Ô¤¤¥¢¥·¥¹¥È¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤½¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö4·î13Æü¤Î¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç²ÏÂ¼¤¬¸«¤»¤¿¥ªー¥Ðー¥Ø¥Ã¥É¥Ñ¥¹¤¬¡¢Æ²¡¹9°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´À¤³¦¤ÎNBA¥Õ¥¡¥ó¤¬¶Ã¤¤¤¿²ÏÂ¼¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢NBA¸ø¼°¤äÁ´ÊÆÊüÁ÷¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡ØYuki Kawamura¡Çs over-the-head dime¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢Æó¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥Á¡Ê¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡Ë¤ä¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¤é¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íè¤ë2026Ç¯¡¢²ÏÂ¼¤¬¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤·ºÆ¤ÓNBA¤ÎÉñÂæ¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¥¢¥·¥¹¥È¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤½¤ÎÆü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛNBA¸ø¼°¤¬È¯É½¤·¤¿2025¤Î¥È¥Ã¥×10¥¢¥·¥¹¥È
🪙 TOP 10 ASSISTS OF 2025 🪙
10. KAT's wraparound dime to OG
9. Yuki Kawamura's over-the-head dime
8. Sharpe's over-the-shoulder pass
7. Joker's over-the-head assist to AG
6. DQ handles, DQ behind-the-back
5. Luka Magic does his thing
4. Joker goes no-look to CB
3. SGA grabs it¡Ä pic.twitter.com/WkoaVbziOO
- NBA (@NBA) December 29, 2025