¡ÖÂçÅç¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°²ñ¡×¤¬È¯Â¡¡ÂçÅçÀÄ¾¾±à¤Î¾Íè¹½ÁÛºöÄê¤È±ÊÂ³²½¤ò¸¡Æ¤¡Ú¹áÀî¡Û
¹â¾¾»Ô¤Ë¤¢¤ë¹ñ¤Î¥Ï¥ó¥»¥óÉÂÎÅÍÜ½ê¡¢ÂçÅçÀÄ¾¾±à¤Î¾Íè¹½ÁÛºöÄê¤È±ÊÂ³²½¤ò¹Í¤¨¤ëÁÈ¿¥¤¬È¯Â¤·¡¢Âè1²ó¤Î²ñµÄ¤¬º£·î¡Ê12·î¡Ë22Æü¤Ë³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¾¾»Ô¤¬¡¢ÎÅÍÜ½ê¤ÈÅç¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß¤±¤¿¡ÖÂçÅç¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°²ñ¡×¤Î½é²ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
Æþ½ê¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÊÛ¸î»Î¤ä³Ø¼±·Ð¸³¼Ô¤é14¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¤ÎËÌÀî¥Õ¥é¥àÁí¹ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤¬ÆÃÊÌ»²Í¿¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£
ÂçÅçÀÄ¾¾±à¤ÎÆþ½ê¼Ô¤Ï¸½ºß29¿Í¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï88ºÐ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤Îº¹ÊÌ¤ÎÎò»Ë¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¾Íè¹½ÁÛ¤È¡¢ÎÅÍÜ½ê¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤ÎµÄÏÀ¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂçÅçÀÄ¾¾±àÆþ½ê¼Ô¼«¼£²ñ¡¡¿¹ÏÂÃË¡¡²ñÄ¹¡Ë
¡Ö¹ñ¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤âÃÏ°è¤ËÍ¸ú¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç»Ä¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
²ñ¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¾Íè¹½ÁÛºöÄê¤È¹â¾¾»Ô¤Î¡ÖÂçÅç¿¶¶½Êýºö¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤ò´°Î»¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£