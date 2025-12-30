¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡§ÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥À¥ó¥µー¤Î»×¤¤¤Ë¡Ö8K VR¡×¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç´ó¤êÅº¤¦ 360¡ë¥«¥á¥é¡ÖInsta360 X4¡×¤¬¼Â¸½¤·¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥
¾å³¤²ÎÉñÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¤¿¸µ¥×¥í¥À¥ó¥µー¤Î³ëÉÒ»á¤Ï¡¢ALS¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¡£Insta360¤¬8K VR¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤¿
8K¤Î¹â²è¼Á360¡ë±ÇÁü¤ÇºÆ¤Ó¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë――¡£¸µ¥×¥í¥À¥ó¥µー¤ÇALS¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÈÆ®¤¦³ëÉÒ¡Ê¥°¥©¡¦¥ß¥ó¡Ë»á¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Insta360¤¬CSR¡Ê´ë¶È¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¡Ë³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢8K 360¡ë¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¤ä360¡ë¥«¥á¥é¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Insta360¡£¤½¤Îµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤¿CSR³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÇØ·Ê¤ä¹Í¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤ÎÍåºÌ·î»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖInsta360Ì´´ð¶â¡×ÀßÎ©¤ÎÇØ·Ê
Insta360¤¬CSR³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯¡£Æ±¼Ò¼«ÂÎ¤Ï2015Ç¯ÁÏ¶È¤Î¼ã¤¤´ë¶È¤À¤¬¡¢µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢»Ô¾ì¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°åÎÅ¡¦¶µ°é¡¦Ê¸²½¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í´Ö¤ÎÉ½¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢CSR³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë360¡ë±ÇÁüµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤ÎCSR³èÆ°¤Ï¡ÖInsta360Ì´´ð¶â¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¼Ò¤ÎÍåºÌ·î»á¤Ï¡¢¡Öº¤Æñ¤ÎÃæ¤Ç¤³¤½¿Í´Ö¤ÎÍ¦µ¤¤¬µ±¤¯¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¡¢ÉÂµ¤¤äº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì´¤òÊú¤¤¤ÆÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Îµ²±¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È¸ì¤ë¡£
CSR¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÍåºÌ·î»á
¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤Ï¡¢¿ôÀéËü¿Í¤ÎÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¡¢¿ôÉ´Ëü¿Í¤ÎALS´µ¼Ô¡¢ËèÇ¯¿ô½½Ëü¿Í¤Î¿·¤¿¤Ê¤¬¤ó´µ¼Ô¤Ê¤É¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍå»á¤Ï»ØÅ¦¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿º¤Æñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÄü¤á¤Ê¤¤Í¦µ¤¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë´õË¾¤ÈÎå¤Þ¤·¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎInsta360Ì´´ð¶â¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
º£²óÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿Æ±¼Ò¤ÎCSR³èÆ°¤Ï¡¢¸µ¥×¥í¥À¥ó¥µー¤ÇALS´µ¼Ô¤Î³ëÉÒ»á¤Î¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÍÙ¤ê¤¿¤¤¡×¤ò³ð¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÆ±¼Ò¤ÎSNS¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÇÆ±»á¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£³ëÉÒ»á¤Ï6ºÐ¤«¤é¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¡¢¾å³¤²ÎÉñÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ20Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ä¥×¥í¤Î¥À¥ó¥µー¤À¤Ã¤¿¡£9Ç¯Á°¤ËALS¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÍÙ¤ë´¶³Ð¤òËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈËèÆü4»þ´Ö¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
È¯ÉÂ¸å¡¢Â¾¤Î¥À¥ó¥µー¤¬±ÇÁü¤Î´é¤òAI¤Ç³ëÉÒ»á¤Î´é¤Ë¹çÀ®¤¹¤ë»î¤ß¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï³ëÉÒ»á¼«¿È¤Ï¡¢Ëµ´Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î´é¤ò¤·¤¿¥À¥ó¥µー¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬ÉñÂæ¤ËÎ©¤ÄÅö»ö¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤òÊú¤¯·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤³¤ÇInsta360¤Ç¤Ï¡¢Ë×Æþ·¿¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈà½÷¼«¿È¤Î¡Ö¥À¥ó¥¹¡×¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯9～11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Î360¡ë¥«¥á¥é¤Ç¶õ´Ö¤òµÏ¿¤·¡¢³ëÉÒ»á¤¬VR¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¡£¥Æ¥¹¥È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¡ÖºÇ¤âË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë1¿Í¾Î»ëÅÀ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¥«¥á¥é¤Î¸ÇÄêÊýË¡¤È°ÌÃÖ¡×¤ò¸«½Ð¤·¤¿¡£
²»³Ú¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÃ±¤Ê¤ëBGM¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ëÉÒ»á¤Î¡ÖÊª¸ì¡×¤òÅÁ¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬Èà½÷¤ÎÈ¾À¸¤ò¥Æー¥Þ¤Ë²Î»ì¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡¢Èà½÷¤Î¹¥¤¤Ê³Ú¶Ê¤ÎµöÂú¤òÆÀ¤ÆÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç¤Ï¡¢ÆîÄÌ·Ý½Ñ·à±¡¤¬Ã´Åö¡£360¡ë»£±Æ¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÆ°¤¤âÄ´À°¤·¡¢¤è¤êË×Æþ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢ÂåÌò¤Î¥À¥ó¥µー¤ÎÆ¬Éô¤Ë¡ÖInsta360 X4¡×¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Âç·¿¤Î¥×¥íÍÑµ¡ºà¤Ç¤Ï¡¢½ÅÎÌ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤³¤Î»£±ÆÊýË¡¤¬Æñ¤·¤¯¡¢·ã¤·¤¤Æ°¤¤Ç¤â¥À¥ó¥µー¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¡¢»ëÅÀ¤ò¿Í´Ö¤ÎÌÜ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¡¢X4ºÎÍÑ¤ÎÍýÍ³¤À¤È¤¤¤¦¡£
Insta360 X4
²Ã¤¨¤Æ¡¢8K¤Ç¤Î»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£VR¥´ー¥°¥ë¤Ç¤Î»ëÄ°¤Ç¤Ï¡¢ÊÒÌÜ¤¢¤¿¤ê¤Î²òÁüÅÙ¤¬È¾Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡£4K»£±Æ¤ÎVR±ÇÁü¤Ç¤ÏÊÒÌÜ2K¤È¤Ê¤êË×Æþ´¶¤¬Çö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢8K¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊÒÌÜ4K¤Î¹âÀººÙ¤Ê²è¼Á¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¡£Íå»á¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤Ï¤³¤Î¹â²òÁüÅÙ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤òVR¥´ー¥°¥ë¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿³ëÉÒ»á¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¡×¤ò¸«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Æ¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤À¡£³ëÉÒ»á¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¬²óÉü¤·¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥À¥ó¥¹¤¬»ä¤Î¿´¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
8K 360¡ëÆ°²è¤Ç¡Ö¿ÍÀ¸¤Î»þ¶õ´Ö¤òÊÝÂ¸¡×
Insta360Ì´´ð¶â¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖÂè2¤ÎÌÜ¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëµ»½Ñ»Ù±ç¤Ç¤Ï¡¢Ç¾¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤¿ALS´µ¼Ô¤Î»ëÌî¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖInsta360 Link 2¡×¤ò³èÍÑ¡£¼«Ê¬¤Î¼ó¤ò¿¶¤ë¤è¤¦¤Ë¥«¥á¥é¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Î´é¤ò¸«¤¿¤êÉô²°¤ò¸«ÅÏ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢³°½Ðº¤Æñ¤Ê¹âÎð¼Ô¤¬¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¡×¤òºÆË¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë³èÆ°¤ä¡¢Åìµþ½÷»Ò°å²ÊÂç³Ø¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ê½Ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò8K VR¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¡¢°å³ØÀ¸¤¬¼¹Åá°å¤Î»ëÅÀ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¶µ°é¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Íå»á¤Ï¡¢VRÂÎ¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ8K 360¡ëÆ°²è¤Ï³×¿·Åª¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë×Æþ´¶¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤ò²ò·è¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÆÀ¤ë¾å¤Ç¤Î¥Ïー¥É¥ë¤òÆÍÇË¤Ç¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
Æ±¼ÒÁÏ¶È¼Ô¤ÎJK Liu»á¤Ï¡¢¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Èー¥êー¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¡×¤Ë¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£º¤Æñ¤äµÕ¶¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¿Í´Ö¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤òÈ¯¿®¤·¡¢¼Ò²ñ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤ÈÍå»á¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢ALS¼£ÎÅÌô¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤¦´ð¶â¤Ø300Ëü¸µ¤Î´óÉÕ¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö´óÉÕ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±ÇÁü¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ëÊý¤¬°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÆ±¼Ò¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸åÃæ¹ñ¤Î»³´ÖÉô¤äÇÀÂ¼Éô¤Ê¤É¤ÎÉÏº¤ÃÏ°è¤Ë½»¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥«¥á¥é¤òÂ£¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»ëÅÀ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¡¢¼Ì¿¿Å¸¤Î³«ºÅ¤â·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Insta360 X4¤Î8K±ÇÁü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Þ¤Ç¤òµÏ¿¤·¡¢¡Ö»þ´Ö¤È¶õ´Ö¤ÎÊÝÂ¸¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÍå»á¤ÏÉ½¸½¡£¡Ö±ÇÁü¤Ï¡¢ËºµÑ¤äµ²±¤ÎÉ÷²½¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÎÉ¤Î¥Äー¥ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Insta360¤Î8K 360¡ëÆ°²è¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»£±Æ¤¹¤ë¥«¥á¥é¡×¤«¤é¡Ö¿ÍÀ¸¤Î»þ¶õ´Ö¤òÊÝÂ¸¤·¡¢ºÆÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¡×¤Ø¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æ±¼Ò¤Î¹Í¤¨¤Ç¡¢¡Öº£¸å¤âº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÍ¦µ¤¤ÈÌ´¤òµ±¤«¤»¤ë¸Ä¿Í¤ËÃíÌÜ¤·¡¢±þ¤¨Â³¤±¤ë¡×¤ÈÍå»á¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£