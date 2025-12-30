¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÏÊ£¿ô»È¤¤Ê¬¤±¤Î»þÂå¤Ø¡¢Anker¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¿·¤·¤¤Áª¤ÓÊý
¡Ú´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥óºÇÁ°Àþ¡¦8¡Û¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤¬À½ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤Î¤É¤³¤¬¶¯¤ß¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼çÍ×¥á¡¼¥«¡¼¤Î1¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥«¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖAnker¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª´ØÏ¢¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖSoundcore P41i¡×¤Ï1Ëü2990±ß¡¢¡ÖSoundcore Liberty 5¡×¤Ï1Ëü4990±ß¤È¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¡ÖAirPods Pro 3¡×¡Ê²Á³Ê¤Ï3Ëü9800±ß¡Ë¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤«¤é¤â¡Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÁØ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÅö¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢½¼ÅÅ´ØÏ¢¤ÎÀ½ÉÊ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÀ½ÉÊ¤ËÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤«¤Ë¹â¤¤ÉÊ¼Á¤Î¤â¤Î¤ò³§¤µ¤ó¤Î¹ØÆþ¤·¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Ç¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¥ê¡¼¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î³÷ÅÄ²ÚØª»á¡£
¡¡À½ÉÊºî¤ê¤ÇºÇ¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¡£ËèÇ¯¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¾±ÄÅ¹¡ÖAnker Store¡×¤Ç¤Î²ñÏÃ¤äEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¸ÜµÒ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¿×Â®¤Ë³«È¯¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÇÉÔËþ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤ÈÃà¼¡¡¢ËÜ¼Ò¤Î³«È¯Ã´Åö¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢²þÁ±¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ë¹Ô¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÈÎÇä¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê³÷ÅÄ»á¡Ë¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï½é¤á¤ÆÇã¤¦¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÁØ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µìµ¡¼ï¤«¤é¿·µ¡¼ï¤Ø¤ÎÇã¤¤´¹¤¨¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£EC¥µ¥¤¥È¤Ø½ñ¤¹þ¤ó¤ÀÍ×Ë¾¤¬¼¡¤ÎÀ½ÉÊ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿®Íê´¶¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ËÜ¼Ò¤Ø¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¥«¥é¡¼¡£Æ±¤¸¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤â¥Ñ¥¹¥Æ¥ëÄ´¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤Î¤«¡¢¥¹¥â¡¼¥¡¼¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤Î¤«¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¼ÒÆâ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤ÆÆüËÜ¤Ë¹ç¤Ã¤¿·¹¸þ¤òËÜ¼Ò¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤ÎP41i¤ä¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤ÎLiberty 5°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿¡ÖSoundcore Sport X20¡×¡¢¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¤¥ä¡¼·¿¤Î¿·À½ÉÊ¡ÖSoundcore Liberty Buds¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤Î¤Ï¡ÖSoundcore Sleep¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¿çÌ²»þ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£¿²¤ë¤È¤¤Ë²£¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾®·¿¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡2025Ç¯9·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖSoundcore Sleep A30¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Î¤¤¤Ó¤¤ò½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤¬¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢²»¤ÎÂç¤¤µ¤ä¹â¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥Þ¥¹¥¥ó¥°²»¤ò¼«Æ°ºÆÀ¸¤¹¤ë¡Ö¤¤¤Ó¤¥Þ¥¹¥¥ó¥°µ¡Ç½¡×¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¿çÌ²»þ¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò»ý¤ÄÀ½ÉÊ¤â³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿çÌ²»þ¤Ë»È¤¦¡È¥¹¥ê¡¼¥×¥Æ¥Ã¥¯¡É¤Ï¡¢»Ô¾ì¤È¤·¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢º£¸å¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê³÷ÅÄ»á¡Ë¡£
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢½¢¿²»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Ä¤±¿´ÃÏ¤¬·Ú¤¤¤«¤é¡×¤È»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¤¤Ë»È¤¦¿Í¤ä¡¢½ÐÄ¥¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡³÷ÅÄ»á¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Sleep¤Î¤è¤¦¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢Ê£¿ô¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡ÖÄÌ¶ÐÃæ¤Ë¤Ï¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ëµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò»È¤¤¡¢²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÆ±Î½¤«¤é¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ë¤âµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸µ¡¼ï¤ò2Âæ¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢²ñ¼ÒÍÑ¤È¼«ÂðÍÑ¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ë¡¼¥º¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢Anker¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÀßÄê¤ÎÀ½ÉÊ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ëµ¡Ç½¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê²»¼Á¡¢¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ëµ¡Ç½¡¢Ä¹»þ´ÖºÆÀ¸¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¹â¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³÷ÅÄ»á¤ÏÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÄ¹¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿Æ±¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä¹»þ´ÖºÆÀ¸¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£²»¼Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÆÀ¸»þ´Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÃ¯¤â¤¬¡ÖÄ¹¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢AnkerÀ½ÉÊ¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½¼ÅÅ¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤ä¡¢½¼ÅÅ¤·Ëº¤ì¤Æº¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤«¤éÆ±¼ÒÀ½ÉÊ¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡³°½Ð¤¹¤ë¤È¤¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï²ñ¼Ò¤ËÃå¤¤¤¿¤é¥ê¥â¡¼¥È²ñµÄ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢µÙ¤ß»þ´Ö¤ËÆ°²è¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓ¤¬Â¿ÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¡¢Ï¢Â³¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë»þ´Ö¤â±ä¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÏ¢Â³ºÆÀ¸»þ´Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Anker¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÏÂ¾¼Ò¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È³÷ÅÄ»á¤Ï¶»¤òÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÅÃÓÀÚ¤ì¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê¥Þ¥¤¥«¡¦½©ÍÕ¤±¤ó¤¿¡Ë
¢£Profile
½©ÍÕ¤±¤ó¤¿
ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Þ¥¤¥«¤Ë½êÂ°¤¹¤ëIT¥é¥¤¥¿¡¼¡£»¨»ï¡¢½ñÀÒ¡¢¿·Ê¹¡¢Webµ»ö¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë²ÈÅÅ¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡¢IT´ØÏ¢¤Îµ»ö¤ËËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢À¸À®AI¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤âÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üAnker¤¬½Å»ë¤¹¤ë¡Ö¥³¥¹¥Ñ¡×¤È¡Ö¿®Íê¡×
¡¡¡ÖAnker¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª´ØÏ¢¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖSoundcore P41i¡×¤Ï1Ëü2990±ß¡¢¡ÖSoundcore Liberty 5¡×¤Ï1Ëü4990±ß¤È¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¡ÖAirPods Pro 3¡×¡Ê²Á³Ê¤Ï3Ëü9800±ß¡Ë¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤«¤é¤â¡Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÁØ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡À½ÉÊºî¤ê¤ÇºÇ¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¡£ËèÇ¯¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¾±ÄÅ¹¡ÖAnker Store¡×¤Ç¤Î²ñÏÃ¤äEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¸ÜµÒ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¿×Â®¤Ë³«È¯¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÇÉÔËþ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤ÈÃà¼¡¡¢ËÜ¼Ò¤Î³«È¯Ã´Åö¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢²þÁ±¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ë¹Ô¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÈÎÇä¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê³÷ÅÄ»á¡Ë¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï½é¤á¤ÆÇã¤¦¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÁØ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µìµ¡¼ï¤«¤é¿·µ¡¼ï¤Ø¤ÎÇã¤¤´¹¤¨¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£EC¥µ¥¤¥È¤Ø½ñ¤¹þ¤ó¤ÀÍ×Ë¾¤¬¼¡¤ÎÀ½ÉÊ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿®Íê´¶¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ËÜ¼Ò¤Ø¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¥«¥é¡¼¡£Æ±¤¸¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤â¥Ñ¥¹¥Æ¥ëÄ´¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤Î¤«¡¢¥¹¥â¡¼¥¡¼¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤Î¤«¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¼ÒÆâ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤ÆÆüËÜ¤Ë¹ç¤Ã¤¿·¹¸þ¤òËÜ¼Ò¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ü²÷Ì²¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖSoundcore Sleep¡×¥·¥ê¡¼¥º
¡¡Æ±¼Ò¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤ÎP41i¤ä¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤ÎLiberty 5°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿¡ÖSoundcore Sport X20¡×¡¢¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¤¥ä¡¼·¿¤Î¿·À½ÉÊ¡ÖSoundcore Liberty Buds¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤Î¤Ï¡ÖSoundcore Sleep¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¿çÌ²»þ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£¿²¤ë¤È¤¤Ë²£¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾®·¿¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡2025Ç¯9·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖSoundcore Sleep A30¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Î¤¤¤Ó¤¤ò½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤¬¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢²»¤ÎÂç¤¤µ¤ä¹â¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥Þ¥¹¥¥ó¥°²»¤ò¼«Æ°ºÆÀ¸¤¹¤ë¡Ö¤¤¤Ó¤¥Þ¥¹¥¥ó¥°µ¡Ç½¡×¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¿çÌ²»þ¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò»ý¤ÄÀ½ÉÊ¤â³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿çÌ²»þ¤Ë»È¤¦¡È¥¹¥ê¡¼¥×¥Æ¥Ã¥¯¡É¤Ï¡¢»Ô¾ì¤È¤·¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢º£¸å¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê³÷ÅÄ»á¡Ë¡£
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢½¢¿²»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Ä¤±¿´ÃÏ¤¬·Ú¤¤¤«¤é¡×¤È»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¤¤Ë»È¤¦¿Í¤ä¡¢½ÐÄ¥¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ü¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÏÊ£¿ô»È¤¤Ê¬¤±¤Î»þÂå¤Ø
¡¡³÷ÅÄ»á¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Sleep¤Î¤è¤¦¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢Ê£¿ô¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡ÖÄÌ¶ÐÃæ¤Ë¤Ï¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ëµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò»È¤¤¡¢²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÆ±Î½¤«¤é¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ë¤âµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸µ¡¼ï¤ò2Âæ¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢²ñ¼ÒÍÑ¤È¼«ÂðÍÑ¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ë¡¼¥º¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢Anker¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÀßÄê¤ÎÀ½ÉÊ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ëµ¡Ç½¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê²»¼Á¡¢¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ëµ¡Ç½¡¢Ä¹»þ´ÖºÆÀ¸¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¹â¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³÷ÅÄ»á¤ÏÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÄ¹¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿Æ±¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä¹»þ´ÖºÆÀ¸¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£²»¼Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÆÀ¸»þ´Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÃ¯¤â¤¬¡ÖÄ¹¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢AnkerÀ½ÉÊ¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½¼ÅÅ¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤ä¡¢½¼ÅÅ¤·Ëº¤ì¤Æº¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤«¤éÆ±¼ÒÀ½ÉÊ¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡³°½Ð¤¹¤ë¤È¤¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï²ñ¼Ò¤ËÃå¤¤¤¿¤é¥ê¥â¡¼¥È²ñµÄ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢µÙ¤ß»þ´Ö¤ËÆ°²è¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓ¤¬Â¿ÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¡¢Ï¢Â³¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë»þ´Ö¤â±ä¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÏ¢Â³ºÆÀ¸»þ´Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Anker¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÏÂ¾¼Ò¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È³÷ÅÄ»á¤Ï¶»¤òÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÅÃÓÀÚ¤ì¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê¥Þ¥¤¥«¡¦½©ÍÕ¤±¤ó¤¿¡Ë
¢£Profile
½©ÍÕ¤±¤ó¤¿
ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Þ¥¤¥«¤Ë½êÂ°¤¹¤ëIT¥é¥¤¥¿¡¼¡£»¨»ï¡¢½ñÀÒ¡¢¿·Ê¹¡¢Webµ»ö¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë²ÈÅÅ¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡¢IT´ØÏ¢¤Îµ»ö¤ËËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢À¸À®AI¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤âÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£