¡¡12·î27Æü¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¡¢»î¹çÁ°¤Î¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ¤Ç¼èºà¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¸½ÃÏ»þ´Ö13»þ45Ê¬¤´¤í¡Ê»î¹ç³«»Ï¤Î£±»þ´Ö15Ê¬Á°¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£»°ãø·°¤ÎÌ¾Á°¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Íµ¼Ô¤ÏÉ®¼Ô¤ò´Þ¤á¤Æ£²¿Í¡£¾ðÊó¤¬³«¼¨¤µ¤ì¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²æ¡¹¤Ï´é¤ò¸«¹ç¤»¤¿¡£Ä¾¸å¡¢º©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥óÈÖ¤Î¥µ¥à¡¦¥â¡¼¥È¥óµ¼Ô¤Ë¡Ö»°ãø¤¬¥Ù¥ó¥Á³°¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢²¿¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤À¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤Ç¡Ö¥Þ¥¸¡ª¡©¡×¤È°ì¸À¡£µÞ¤¤¤Ç°õºþ¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼É½¤ò¼è¤ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡£¥â¡¼¥È¥óµ¼Ô¤ÎÀèÈ¯Í½ÁÛ¤Î¸¶¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤¬ÀèÈ¯Éüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿²¼ª¤Ë¿å¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢²æ¡¹¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¹ÊóÃ´Åö¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Ë¹Ô¤¯¡£¤½¤³¤Çº£ÅÙ¤Ï¡¢¹Êó¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ï¥ó¥½¥ó»á¤â¡Ö¤¨¡ª¡×¤Èº¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÙ²Ë¤«¤éÌá¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ï¥ó¥½¥ó»á¤â¡ÖÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÎÙ¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤¤¤¿Æ±Î½¤È³ÎÇ§¸å¡¢¡Ö»ö¾ð¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤é¾ðÊó¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¿ôÊ¬¸å¡¢²æ¡¹¤Î¤¤¤ë¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ÇÍè¤Æ¡ÖUnwell¡ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡Ë¤é¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼ó¤Ë²ø²æ¤Ë¤è¤êÄ¹¤é¤¯¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿»°ãø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢14Æü¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¤«¤éÀïÎó¤ËÉüµ¢¡£¤½¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¤ò´Þ¤àÄ¾¶á¤Î£²»î¹ç¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢»î¹çÁ°¤«¤é»ÄÇ°¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î±¦¥µ¥¤¥É¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð»°ãø¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤ò¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¤Î¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤¬ÌÌÇò¤¤¤è¤¦¤Ë¹¶¤áÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¤³¤Î»î¹ç¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ò£³ËçÊÂ¤Ù¤ë£³¡½£´¡½£³¡Ê¼éÈ÷»þ¤Ë¤ÏÎ¾¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤ï¤ë£µ¡Ý£´¡Ý£±¤È¤Ê¤ë¡Ë¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇÎ×¤ó¤À¡£¤·¤«¤·º¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¯¥·¥à¡¦¥Ç¡¦¥«¥¤¥Ú¥ë¤Ï¥µ¥«¤Î±Ô¤¤¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ë°Àï¶ìÆ®¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢MF¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¡¢±¦SB¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥«¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥ì¡¼¤Ë¤Þ¤ë¤ÇÂÐ±þ¤·¤¤ì¤º¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡¡14Ê¬¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤â¤³¤Î£³¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¤«¤éÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥¬¥ë¥º¤ÎGK¥Ð¡¼¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥²¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥é¥¤¥¹¤¬Æ¬¤ÇÍî¤È¤¹¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥µ¥«¤¬¡È¥¿¥á¡É¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤¬¥·¥å¡¼¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¡¢ÀäÌ¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¡£¥¬¥ó¥Ê¡¼¥º¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¥¨¥ê¥¢¤¹¤°³°¤«¤éÁÇÁá¤¯º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢ÁÀ¤¤¤¹¤Þ¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥´¡¼¥ë±¦²¼¶ù¤Ø¤ÈÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¼ó°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤é¤ì¡¢Á°È¾¤Î¥·¥å¡¼¥ÈËÜ¿ô¤Ï¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Î15ËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï£°ËÜ¡ÊÏÈÆâ£µÂÐ£°¡Ë¡£¤Þ¤ë¤ÇÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤¯¥Ï¡¼¥Õ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¸åÈ¾³«»Ï¤«¤éFW¥ä¥ó¥¯¥Ð¡¦¥ß¥ó¥Æ¤ÈMF¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ô¥£¡¼¥Õ¥¡¡¼¤òÅêÆþ¡£¤³¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤Ë¤è¤êÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢52Ê¬¤Ë¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤«¤éÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£64Ê¬¤Ë¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤âÉ¬»à¤ËÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ø¼é¤ò¸Ø¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¼éÈ÷¿Ø¤òÇË¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¤Ë¡¢£±¡Ý£²¤Ç»î¹ç¤Ï½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÇÔÀï¤Ë¤è¤ê¡¢12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¾¡¤ÁÀ±¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï£²Ê¬£³ÇÔ¡£Ä´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¤Î°ìÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ°È¾¤ÏÍ¦´º¤ËÀï¤¨¤º¤Ë¡¢¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤Þ¤¿¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤àÁ°È¾¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦É®¼Ô¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁ°È¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤â¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÉÂµ¤¤À¡£Ä¹¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²ÐÍËÆü¡Ê¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È±þ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÄ´»Ò¤¬°¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤ÏºòÆü¡Ê26Æü¡Ë¡£¤¢¤Þ¤ê»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë»°ãø¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤È¤ª¤ê¡¢»°ãø¤ÎÂ¸ºß¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÉüÄ´¤Ë¤ÏÀäÂÐÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£30Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤ò¥¨¡¼¥¹¤Î´°Á´Éü³è¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾ºÇ½ªÀï¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ß·¹À»°
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ß·¹À»°
