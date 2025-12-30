»³ÅÄÎÃ²ð¡õÃÎÇ°ÐÒÍû¡È¤ä¤Þ¤Á¤Í¡É¤¬¥À¥ó¥¹¥³¥é¥Ü¡ª¡Ö¤ä¤Þ¤Á¤ÍºÇ¹â¡×¡ÖÂçÍ¥¾¡¡×¡ÖÎÉ¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡×¡ÖÊ¢¥Á¥é¤Ëµ¤Àä¤·¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼
»³ÅÄÎÃ²ð¤Î¸ø¼°TikTok¤Ç¤Ï¡¢ÃÎÇ°ÐÒÍû¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¤ÈÍÙ¤ë¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»³ÅÄÎÃ²ð¡õÃÎÇ°ÐÒÍû¡È¤ä¤Þ¤Á¤Í¡É¥À¥ó¥¹¥³¥é¥Ü
¢£»³ÅÄÎÃ²ð¡õÃÎÇ°ÐÒÍû¡ÖHHH¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×
»³ÅÄ¤ÈÃÎÇ°¤Ï¡¢Â·¤Ã¤Æ¡ØHey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¡£
ÃÎÇ°¤Ï¥ì¥ó¥¬¿§¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡£°ìÊý¡¢¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢¥ìー¥¹¤Ê¤É¤ÎÁõ¾þ¤ò»Ü¤·¤¿¥Ç¥³¥é¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤Ë¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥¹¥«ー¥Õ¤ò¹ø¤Ë¤Ä¤±¤¿²Ú¤ä¤«¥³ー¥Ç¡£¡ÖHigh High High¡×¤Î²»¸»¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ê¥º¥à¤ò¼è¤ë2¿Í¡£¥µ¥ÓÉôÊ¬¤ËÆþ¤ë¤È¥¥ì¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
³Ú¶Ê¤Ï¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¤Î¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Î¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ØBlue Noise¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡ÖHHH¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö1st Challenger Yuri Chinen¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÎÇ°¤¬1¿ÍÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»þÀÞ¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î2¿Í¡£¤Þ¤¿¡¢»³ÅÄ¤¬ÏÓ¤òÂç¤¤¯¤¢¤²¤ë¤È¤ªÊ¢¤¬¥Á¥é¥ê¡£¼«¤é¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÊ¢¥Á¥é¡É¤â¥À¥ó¥¹¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃÎÇ°¤â¡¢»³ÅÄ¤Î¥½¥í¶Ê¤Î¿¶¤ê¤ò´°àú¤Ë¥Þ¥¹¥¿ー¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï¥«¥á¥é¤Ë»Øº¹¤·¥Ýー¥º¤Ç¥¥á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Þ¤Á¤ÍºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡ÖÂçÍ¥¾¡¡×¡ÖÎÉ¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿Â¾¡¢ÃÎÇ°¤Ë¤â¡Ö°ìÈÖ¾è¤ê¤µ¤¹¤¬ÃÎÇ°¤¯¤ó¡×¡Ö¥ì¥¢¥á¥¬¥Í¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿¶¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤ªÊ¢¤ò¥Á¥é¥ê¤È¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤Ë¡¢¡ÖÊ¢¥Á¥é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤ªÊ¢²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÊ¢¥Á¥é¤Ëµ¤Àä¤·¤½¤¦¡×¤È¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£